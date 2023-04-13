تكنولوجيا: شاومي تقدم سلسلة Xiaomi Pad 6 في 18 من أبريل بكاميرة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني شاومي لإطلاق سلسلة Xiaomi Pad 6 في حدث يعقد في 18 من أبريل بكاميرة مزدوجة بدقة 50 ميجا بيكسل.

تقدم شاومي قريباً للأسواق جيل جديد من أجهزة الشركة اللوحية المميزة، ولقد شاركت شاومي إعلان تشويقي كشفت من خلاله عن تصميم الجيل القادم من الأجهزة اللوحية.

ويؤكد الإعلان التشويقي على خطط شاومي لإطلاق سلسلة Xiaomi Pad 6 في الحدث المقرر عقده في 18 من أبريل، والذي تكشف فيه أيضاً عن Xiaomi 13 Ultra، وسوراة Xiaomi Band 8 الذكية.

ويظهر Xiaomi Pad 6 في الإعلان التشويقي بتصميم يدعم المستخدم في المهام الإنتاجية، حيث يدعم إتصال لوحة المفاتيح بتقنية NFC، كما تتميز الشاشة بإطارات نحيفة.

أيضاً يؤكد الإعلان التشويقي على إختيارات الألوان المقدمة في سلسلة Xiaomi Pad 6 والتي تشمل الأسود، والبيج والأزرق، كما يدعم الجهاز قلم stylus.

ويظهر الجهاز في الإعلان التشويقي بكاميرة مزدوجة بدقة 50 ميجا بيكسل، أيضاً يأتي الجهاز بعدد 4 من المكبرات الصوتية، مع منفذ USB-C، ومن المتوقع أن يدعم أحد الأجهزة معايير USB 3.0 لنقل البيانات.

وتتضمن السلسلة القادمة أجهزة Xiaomi Pad 6 وXiaomi Pad 6 Pro، ومن المتوقع أن يأتي الإصدار الرئيسي بحجم شاشة 11 إنش في شاشة LCD بجودة عرض 2.8K ومعدل تحديث 120Hz، كما يأتي برقاقة معالج Snapdragon 870، وقدرة بطارية 8840 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

من جانب أخر يتميز Xiaomi Pad 6 Pro بشاشة AMOLED بحجم 11 إنش، وجودة عرض 2.8K، ومعدل تحديث 120Hz، كما يدعم الجهاز رقاقة Snapdragon 8 Plus Gen 1، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

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