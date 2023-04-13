شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجموعة على بابا تعرض نموذجها التوليدى للذكاء الاصطناعى المسمى Tongyi Qianwen والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت مجموعة علي بابا القابضة نموذجها التوليدي للذكاء الاصطناعي المسمى Tongyi Qianwen، الذكاء الاصطناعي التوليدي هو التقنية التي تشغل OpenAIchatbotChatGPT.

قال العملاق الصيني إنه سيدمج الذكاء الاصطناعي في جميع تطبيقات الشركة في المستقبل القريب.

تسعى الشركات على مستوى العالم إلى إطلاق منتجات تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ أن أصدرت شركة OpenAI المدعومة من Microsoft ChatGPT في نوفمبر من العام الماضي.

وقال إن أكثر من 10 شركات تكنولوجيا صينية كبيرة تعمل على روبوتات دردشة شبيهة بـ ChatGPT.

في عرض مصور صاغ نموذج اللغة الكبيرة لمنظمة العفو الدولية خطابات دعوة ومسارات الرحلات المخطط لها ونصح المتسوقين بأنواع الماكياج التي يمكنهم شراؤها.

وفقًا لتقرير نشر في وكالة رويترز للأنباء، قال الرئيس التنفيذي دانييل تشانج إن التكنولوجيا "ستحدث تغييرات كبيرة في طريقة إنتاجنا والطريقة التي نعمل بها والطريقة التي نعيش بها حياتنا".

وأضاف أن نماذج الذكاء الاصطناعي مثل Tongyi Qianwen هي "الصورة الكبيرة لجعل الذكاء الاصطناعي أكثر شهرة في المستقبل".

تطبيقات علي بابا للحصول على Tongyi Qianwen

سيتم دمج Tongyi Qianwen مبدئيًا في DingTalk ، تطبيق المراسلة في مكان العمل من علي بابا ويمكن استخدامه لتلخيص ملاحظات الاجتماعات وكتابة رسائل البريد الإلكتروني ومسودة مقترحات الأعمال.

ستتم إضافته أيضًا إلى Tmall Genie ، المساعد الصوتي لـ علي بابا. كما تخطط وحدة السحابة في الشركة لفتح Tongyi Qianwen للعملاء لتمكينهم من بناء نماذجهم اللغوية الكبيرة المخصصة.

سبق أن أعلنت شركة البحث الصينية العملاقة بايدو، الشهر الماضي، عن روبوت الدردشة Ernie Bot.

وكشفت شركة SenseTime الصينية للذكاء الاصطناعي عن مجموعة كبيرة من منتجات الذكاء الاصطناعي الجديدة بما في ذلك روبوت دردشة يسمى SenseChat.

الصين تقترح قواعد لإدارة الذكاء الاصطناعي التوليدي

كشفت الجهة المنظمة للفضاء الإلكتروني في الصين عن مسودة إجراءات للسيطرة على الذكاء الاصطناعي التوليدي ، قائلة إنها تريد من الشركات تقديم تقييمات أمنية إلى السلطات قبل إطلاق عروضها للجمهور.

تأتي القواعد التي صاغتها إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين (CAC) في الوقت الذي تدرس فيه العديد من الحكومات كيفية التخفيف من مخاطر التكنولوجيا الناشئة. قالت CAC إن الصين تدعم ابتكار الذكاء الاصطناعي وتطبيقه ، لكن المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي يجب أن يتماشى مع القيم الاشتراكية الأساسية للبلاد.