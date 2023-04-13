شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قواعد جديدة لاستخدام التكنولوجيا الشبيهة بـ ChatGPT فى الصين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراقب العديد من البلدان عن كثب تطوير واستخدام تقنية شبيهة بـ ChatGPT، ففي الشهر الماضي حظرت إيطاليا ChatGPT تماما، وفقًا لتقرير صادر عن CNBC ، وضعت الصين بعض القواعد لاستخدام التكنولوجيا وتطويرها.

إليك كل التفاصيل حول هذه القواعد

وضعت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين القواعد

من المعروف أن الصين تنظم استخدام التكنولوجيا في البلاد. مع الأخذ في الاعتبار التطورات السريعة للذكاء الاصطناعي ، وضعت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين بعض القواعد للذكاء الاصطناعي التوليدي.

"القيم الأساسية" للاشتراكية في المحتوى

تتمثل إحدى القواعد في أن المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يجب أن يعكس "القيم الأساسية للاشتراكية"

ليس "مهاجمة" الدولة

يجب ألا يفسد المحتوى الذي تم إنشاؤه باستخدام تقنية شبيهة بـ ChatGPT سلطة الدولة بأي شكل من الأشكال.

لا يسمح المحتوى التمييزي

توضح القواعد أيضًا أن الشركات التي تستخدم البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يجب أن تضمن عدم وجود تمييز ضد الأشخاص على أساس العرق والعرق والجنس.

لا يوجد محتوى مزيف أو معلومات خاطئة

يجب ألا يكون المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي مزيفًا أو مصدرًا لمعلومات خاطئة ، وفقًا للقواعد.





وفقًا للتقرير، ستدخل القواعد حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام حيث تراقب الصين عن كثب تطور الذكاء الاصطناعي.

متى ستدخل القواعد حيز التنفيذ؟

تعمل العديد من الشركات الصينية على تقنيات تشبه ChatGPT

أعلنت كل شركة صينية كبيرة تقريبًا عن نيتها تطوير منافسي ChatGPT.

عرضت علي بابا وبايدو وتم معارضتها بالفعل ومن المرجح أن يحذو الآخرون حذوهما.