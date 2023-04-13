شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة جوجل تى فى المباشر تضيف أكثر من 800 قناة مجانية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضيف منصة جوجل تى فى بدءًا من اليوم في الولايات المتحدة عددًا كبيرًا من قنوات FAST الإضافية سواء كنت تشاهد من جهاز Chromecast أو جهاز تلفزيون يقوم بتشغيل البرنامج، فستبدأ في رؤيتها منبثقة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأصبحت قنوات FAST (البث التلفزيوني المجاني المدعوم بالإعلانات) أمرًا لا مفر منه هذه الأيام وتزدهر شعبيتها من خلال الجمع بين البرامج الإخبارية المألوفة والبرامج الإخبارية المقدمة مجانًا، وفقا لتقرير theverge.

وسيشمل أي تلفزيون ذكى حديث تشتريه اليوم تقريبًا عددًا كبيرًا منها، وتعتبر Roku و Amazon (مع Fire TV) كلاهما من كبار المؤيدين، والآن تضاعف جوجل خطاها أكثر مما كانت عليه بالفعل في محتوى FAST .

وكان Google TV قد عرض بالفعل محتوى FAST من Pluto TV ، ولكنه يتوسع الآن ليشمل قنوات من Tubi و Plex و Haystack News، علاوة على ذلك يضيف Google TV قنوات FAST خاصة به يمكن دفقها دون الانتقال إلى أحد التطبيقات.

وتدعي Google أنها تحقق مع مجموعه "أكثر من 800 قناة تلفزيونية مجانية من عدة مزودين في مكان واحد بمعنى أنه من خلال "مكان واحد" فقط تشير الشركة إلى دليل البث التلفزيوني المباشر في بعض الحالات وستظل بحاجة إلى تثبيت بعض هذه التطبيقات وفتحها لمشاهدة القنوات المرتبطة.

وفى إشارة إلى مدى جدية الأمر في دفع السرعة، تقول Google إنها تخطط أيضًا "لجلب دليل التلفزيون الجديد والقنوات المجانية إلى أجهزة Android TV المؤهلة في وقت لاحق من هذا العام" - لذلك لن يقتصر ذلك على أحدث إصدارات Google برامج التلفزيون، وإذا كان لديك Nvidia Shield TV أو أي جهاز آخر قائم على Android TV ، فقد يظهر هناك أيضًا.

وبالنسبة للأشخاص الذين يرفضون الدفع مقابل أي نوع من خدمات الاشتراك في البث التلفزيوني المباشر، يمكن أن تكون البرمجة السريعة مفيدة بالتأكيد في ملء وقت التوقف عن العمل كلما سئمت من Netflix أو HBO Max أو أي من برامج البث الرئيسية الأخرى.

ولكن إذا كنت تدفع مقابل YouTube TV أو Sling TV أو أي خدمة أخرى تم دمجها بالفعل مع الدليل المباشر على Google TV، فقد يكون هذا الكم الهائل من الأشياء الجديدة على وشك الحدوث، وتخبرني Google أنه لا توجد طريقة لإخفاء محتوى FAST تمامًا، ولكن القنوات التلفزيونية الحية من اشتراكاتك ستظهر على الأقل فوقها في الجزء العلوي من الدليل.