تكنولوجيا: Acer تطلق جهاز Predator Helios 16 بالجيل 13 من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Acer في السوق الهندي جهاز Predator Helios 16 الذي يضم الجيل 13 من معالجات إنتل ونظام تبريد جديد.

كشفت Acer للمرة الأولى عن Acer Predator Helios 16 خلال فعاليات CES للعام 2023، حيث يتميز الجهاز بحجم 16 إنش وشاشة IPS، وتصميم نحيف للإطارات المحيطة بالشاشة، وجودة عرض WQXGA، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 240Hz، وسطوع 500 nit.

أيضاً يضم الجهاز مكبرات صوتية بنظام ستريو وتقنية DTS:X، كما تتميز لوحة المفاتيح بإضاءة RGB خلفية، مع إضاءة mini LED، أيضاً يأتي الجهاز بكاميرة webcam بدقة 1080 بيكسل، ويضم اثنان من الميكروفونات.

ويضم Acer Predator Helios 16 الجيل الثالث من معالجات إنتل Intel Core i9، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة SSD، وكرت شاشة GeForce RTX 4070 بذاكرة مخصصة 8 ججيا بايت رام في GDDR6.

كما يأتي الجهاز بنظام تبريد متطور يضم مراوح AeroBlade 3D، مع تبريد سائل لتبديد الحرارة، أيضاً يضم الجهاز بطارية بعدد 4 من خلايات ليثيوم أيون بقدرة 90Wh، ويدعم شاحن بقدرة 330W.

وينطلق Acer Predator Helios 16 بنظام تشغيل Windows 11، وبرنامج PredatorSense لإدارة رفع تردد التشغيل في الجهاز، وسرعة المراوح، والطاقة، كما يأتي الجهاز بثلاثة من منافذ USB 3.2، واثنان من منافذ USB-C، ومدخل للسماعات، ويدعم WiFi والبلوتوث.

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