تكنولوجيا: جهاز ZTE AxonPad 5G اللوحي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 8 Plus Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ZTE عن ZTE AxonPad 5G وهو أول الأجهزة اللوحية المميزة بمعالج Snapdragon 8 Plus Gen 1، ودعم اثنان من شرائح 5G SIM.

ينطلق جهاز AxonPad 5G اليوم بشاشة IPS LCD بحجم 12.1 إنش، وجودة عرض 2.5K أو دقة 2560 في 1600 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وعمق ألوان 10بت.

أيضاً يتميز الجهاز اللوحي بوزن 605 جرام، وسماكة 6.5مم، ويدعم قلم stylus، وإتصال لوحة مفاتيح ZTE الذكية مغناطيسياً.

كما ينطلق AxonPad 5G بواجهة MyOS 13، ونظام تشغيل Android 13، كما يضم الجهاز رقاقة معالج Snapdragon 8 Plus Gen 1، ويدعم ذاكرة عشوائية LDDR5، وسعة تخزين UFS 3.1.

وينطلق AxonPad 5G بقدرة بطارية 10000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، وهو أول الأجهزة اللوحية التي تدعم اثنان من شرائح SIM 5G، ويتوفر الجهاز بألوان الأسود والرمادي.

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