شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل أطاح إيلون ماسك بحرف الـ"W" من اسم Twitter؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الملياردير إيلون ماسك إثارة الجدل فيما يتعلق بإدارته لشركة Twitter، وبعد تغيير شعار المنصة تدخل تلك المرة عبر تغيير اسمها حسبما نقلت CNBC.

ونشر ماسك صورة لمقر الشركة في سان فرانسيسكو وأظهرت طلاء حرف الـ "W" في اسم Twitter باللون الأبيض.

وكتب: مالك العقار الذي يقع فيه مقرنا في سان فرانسيسكو أخبرنا بأننا مطالبون قانونياً بالإبقاء على اسم Twitter كما هو وأننا لا نستطيع حذف حرف الـW لذلك قمنا بطلاء الحرف بلون الخلفية..تم حل المشكلة.

ويبدو أن ماسك كان عازماً على تغيير شعار الشركة منذ فترة قصيرة، مع تداول صورة لإجراءات القيام بذلك عند مقر الشركة.

ولم تعلق شركة SRI Nine Market Square LLC مالكة العقار حيث يقع مقر Twitter حتى الآن عن سبب عدم قبول التغيير الأول بحذف الحرف، وما إذا كانت ستقبل بالتعديل الأخير.

وليست تلك هي أول مرة التي يجري فيها إيلون ماسك تغييرات غير تقليدية، إذ عدل الأسبوع الماضي لوغو المنصة إلى رمز عملة دوج كوين المشفرة قبل استعادة العصفور الأزرق مجدداً.