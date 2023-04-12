تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف ZTE Axon 50 Ultra بميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ZTE رسمياً عن هاتف ZTE Axon 50 Ultra الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، ويدعم الإتصال بالأقمار الإصطناعية.

يتميز هاتف Axon 50 Ultra بشاشة OLED منحنية بحجم 6.67 إنش، بجودة عرض FHD+ أو بدقة 2400 في 1080 بيكسل، وعمق ألوان 10 بت، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz.

أيضاً ينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، كما يدعم الهاتف معايير UFS 3.1 في السعة التخزينية وLPDDR5x في الذاكرة.

ويتميز ZTE Axon 50 Ultra بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، والتي تتضمن مستشعر Sony IMX787 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، وأيضاً مستشعر telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل.

كما يدعم الهاتف الإتصال ثنائي الإتجاهات بالأقمار الإصطناعية، لدعم المستخدم في إرسال أو إستقبال رسائل الطوارئ في المواقع التي تفتقر لتغطية الشبكات الخلوية.

أيضاً يدعم Axon 50 Ultra تقنية DTS: X Ultra مع مكبرات صوتية مزدوجة بنظام ستريو، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

المصدر

اعلان





