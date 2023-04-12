علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إطلاق الإصدار الخاص OnePlus x Genshin Ace 2 في الصين يوم 17 أبريل

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتم الإعلان عن إصدار خاص من هاتف Ace 2 في الصين، وهو OnePlus x Genshin Ace 2 الذي تم تصنيعه بالتعاون مع miHoYo و Genshin، وسيأتي بلون ومواد مخصصة للظهر.

سيكون الإصدار الخاص من Ace 2 أول هاتف OnePlus يتميز بظهر جلدي نباتي. وتحتوي الحواف على خط غرزة بالإضافة إلى نقش مخطط. وسيأتي الهاتف باللون الأحمر الداكن الفريد.

سيتم شحن الهاتف في صندوق مخصص يشبه عبوة توصيل الطعام مع آلية قفل للأبواب الأمامية والمقبض المعدني. يبدو أيضًا أن الهاتف سيحتوي على خمسة موضوعات مخصصة.

سيتم شحن هذا الإصدار بذاكرة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت فقط. ولا توجد معلومات حتى الآن عن الأسعار.

سيتم الإعلان عن الإصدار الخاص من Genshin Ace 2 في 17 أبريل، وسيكون هذا الإصدار حصريًا للسوق الصينية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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