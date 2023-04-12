تكنولوجيا: كاميرة هاتف Oppo Find X6 Pro تحقق الريادة في منصة DxOMark

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاع هاتف Oppo Find X6 Pro أن يحقق الريادة في منصة DxOMark بأفضل كاميرة في الهواتف الذكية بعدد نقاط 153 نقطة.

تتنافس الشركات المنصعة للهواتف الذكية لدعم الإصدارات الجديدة بأفضل إعدادات في الكاميرة الخلفية، ولقد سجلت كاميرة هاتف Find X6 Pro أعلى آداء بالفعل في إختبارات DxOMark ليتفوق على Honor Magic5 Pro بثلاثة نقاط، بينما جاء هاتف Mate 50 Pro في المركز الثالث.

وتدعم Oppo هاتف Find X6 Pro بثلاثة مستشعرات تأتي بأطوال بؤرية مختلفة، أيضاً تقدم الكاميرة حد أدنى من التشويش عند التصوير في الإضاءة المنخفضة، كما تدعم الكاميرة تثبيت أفضل للفيديو.

من جانب كشفت التفاصيل التي جاءت من منصة DxOMark عن أن الهاتف لا يقدم قياسات تعرض متسقة في جميع الصور ومقاطع الفيديو، كما سيحتاج المستخدم لإلتقاط الصور الجماعية بمستشعر 1 إنش الرئيسي من مسافة بعيدة لضمان نقاط التركيز على المجموعة كاملة في الصورة.

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