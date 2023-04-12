شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى ايه؟.. مايكروسوفت تغير مفتاح Print Screen لفتح أداة القطع بنظام Windows 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مايكروسوفت لتغيير كيفية عمل مفتاح Print Screen (Prt Scr) في Windows 11، ولأول مرة منذ عقود سيفتح السلوك الافتراضي الآن أداة القطع الخاصة بـ Microsoft بدلاً من التقاط صورة لشاشتك بأكملها ونسخها إلى الحافظة، وبدأت Microsoft اختبار هذا التغيير في الإصدارات التجريبية الأخيرة من Windows 11 .

بينما يحتوي Windows 11 بالفعل على إعداد يسمح لك بتغيير Print Screen لفتح أداة القطع، وستقوم Microsoft بتعيين هذا كسلوك افتراضي في التحديث KB5025310 القادم، وإذا كنت قد قمت بتعديل الخيار مسبقًا في الإعدادات من خلال إمكانية الوصول فى لوحة المفاتيح، فسيحتفظ Windows 11 بالإعداد الذي اخترته، ولكن بالنسبة للكثيرين سيتم تبديل هذا الإعداد، وفقا لتقرير theverge.

ولطالما كانت Print Screen بحاجة إلى إصلاح شامل، خاصةً إذا كنت تستخدم إعدادًا متعدد الشاشات لأنه يلتقط جميع الشاشات ما لم تضغط على ALT + Print Screen للاستيلاء على النافذة النشطة بدلاً من ذلك. حاولت العديد من تطبيقات الجهات الخارجية أيضًا اعتراض الزر واستخدامه على مر السنين.

ويحاول OneDrive الخاص بشركة Microsoft حفظ لقطات الشاشة التي تم إجراؤها باستخدام Print Screen ، ويحاول Dropbox القيام بنفس الشيء ، كما أن تطبيقات مثل ShareX تستخدم بشكل افتراضي استخدام Print Screen لالتقاط لقطات الشاشة.

وقد يفاجئ اختيار Microsoft لـ Print Screen الافتراضي لأداة القطع الخاصة بها أو يغضب بعض مستخدمي Windows 11 ، ولكن من السهل تبديل السلوك مرة أخرى ويجب أن يكون مسؤولو تكنولوجيا المعلومات قادرين على التحكم في كيفية نشر هذا على الأجهزة في الأشهر المقبلة.