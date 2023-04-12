شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا فى صدد تطوير منظومة تكافح الكويكبات والمذنبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قد تتشكل المنظومة الروسية لحماية الأرض من الكويكبات والمذنبات بعد 10 أعوام.
أما قاعدتها التكنولوجية فقد تم إنشاؤها. أعلن ذلك الاثنين 10 أبريل، ناتان أيسمونت، كبير الباحثين في معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، وفقا لتقرير RT .
وأوضح أن العلماء الروس يقترحون استخدام كويكبات أخرى متحكم فيها للحماية من الكويكبات الخطيرة. ويعتبر هذا الأمر ممكنا في الوقت الراهن من الناحية التكنولوجية.
وأنطلق اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) في نوفمبر عام 2021 قبل رحلة مدتها عام تقريبا حيث اصطدمت المركبة الفضائية الأمريكية بالكويكب الصغير Dimorphos، الذي يدور حول جرم فضائي أكبر حجما يسمى Didymos ونجحت في تغيير مساره والإبطاء من حركته قليلا.