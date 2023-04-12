تكنولوجيا: طرح ميزة الأرشفة التلقائية على أندرويد للتطبيقات غير المستخدمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل جوجل الآن على دفع ميزة الأرشفة التلقائية الخاصة بها على نظام أندرويد والتي تعمل على تفريغ التطبيقات غير المستخدمة من جهازك دون حذف بيانات المستخدم الخاصة بك.

تأتي الميزة الجديدة مشابهة لميزة Offload Unused Apps من أبل على نظام iOS والتي يمكنها توفير ما يقرب من 60٪ من مساحة تخزين التطبيق دون الحاجة إلى إلغاء تثبيت التطبيق. وأكدت جوجل أن ميزة أرشفة التطبيق الجديدة متاحة فقط على التطبيقات المنشورة بتنسيق حزمة التطبيقات.

سيُطلب من المستخدمين الاشتراك في الأرشفة التلقائية عندما يحاولون تنزيل تطبيق على متجر Play عندما ينخفض تخزين أجهزتهم. وبمجرد موافقة المستخدم على الشروط، سيتمكن أجهزته من أرشفة التطبيقات غير المستخدمة لتحرير مساحة التخزين.

ستظل التطبيقات المؤرشفة تظهر في درج التطبيق والشاشة الرئيسية مع تراكب أيقونة سحابة رمادية اللون. وإذا كنت ترغب في استخدام تطبيق مؤرشف، فعليك النقر نقرة بسيطة على أيقونة التطبيق والتي ستؤدي إلى إعادة تنزيل ملفات التطبيق وستتمكن من الاستمرار في استخدامه كما كان من قبل.

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