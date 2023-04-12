تكنولوجيا: Dell تطلق أجهزة Alienware m18/x16 R1 و Inspiron 16 في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Dell عن مجموعة جديدة من أجهزة الحواسب المحمولة Alienware و Inspiron في الهند. فقد تم الإعلان عن Dell Alienware m18 و x16 R1 بالإضافة إلى Inspiron 16 و Inspiron 16 الاثنين في واحد في وقت سابق من هذا العام.

وستجذب أجهزة الحواسب المحمولة الجديدة خيالات الطلاب واللاعبين والمبدعين، حيث تقدم كل من الترفيه ونظرة عمل محسّنة.

أطلقت Dell Technologies مؤخرًا أجهزة الحواسب المحمولة Inspiron 14 المزودة بخيارات معالجات Intel و AMD. يعد Alienware m18 جهاز ألعاب ممتازًا وقويًا وغني بالميزات ويتم تشغيله بواسطة معالج Intel Core i9-13980HX ووحدة معالجة الرسومات NVIDIA GeForce RTX 40.

يحتوي Alienware m18 على شاشة بدقة QHD مع معدل تحديث يبلغ 165 هرتز. كما انه يأتي مزودًا بدعم Advanced Optimus و G-SYNC ويوفر مساحة أكبر من الطرز السابقة. تبلغ سعة التخزين لمحرك الألعاب في الكمبيوتر المحمول 9 تيرابايت.

يعد Dell Alienware x16 R1 حاسب محمول أكثر قابلية للنقل ويتميز بنظام صوت ممتاز. وهو يأتي مزودًا بنظام صوتي مكون من 6 مكبرات صوت يحتوي على مكبرات صوت عالية الصوت ومكبرات صوت مزدوجة.

كما أنه يتميز بـ 100 مصباح LED صغير في الجزء الخلفي الذي يتحد مع AlienFX Scanner و Loop. كما أنه ايضًا مزود بتقنية تنظيم الجهد العالي الكفاءة من Alienware والمناسبة تمامًا لجلسات الألعاب الممتدة.

يتميز الحاسب المحمول بتصميم لائق وممتاز وعصري، وتوفر حوافه الأكثر نعومة قبضة محسنة ويحتوي على شاشة 240 هرتز بدقة QHD+.

تدعم أجهزة الحواسب المحمولة هذه كل من Dolby Atmos و Dolby Vision، مع تقليل الضوء الأزرق بشكل كافٍ عبر ComfortView Plus.

يحتوي Dell Alienware m18 على ما يصل إلى 64 جيجابايت من الذاكرة العشوائية ثنائية القناة وبطارية 97 واط مع محول 330 واط. تشمل خيارات الاتصال Wi-Fi 6E و USB 3.2 Gen 1 (النوع A) و Thunderbolt 4 و HDMI وفتحة بطاقة SD. ويأتي الجهاز مع لوحة مفاتيح ميكانيكية منخفضة للغاية ومتوفرة بلون قمر معدني داكن.

تتوفر خيارات اتصال مماثلة مع x15 R1 بالإضافة إلى دعم Bluetooth، ويحتوي الحاسب المحمول الأصغر على بطارية بقدوة 90 واط مع محول بقوة 330 واط.

كما يتميز الطراز Inspiron 16 الذي يضم إمكانات جهازين في جهاز واحد بشاشة بدقة 4K UHD+ ومفصلة بزاوية 360 درجة لتحسين تعدد الاستخدامات. ويحتوي على شاشة تعمل باللمس وقلم نشط، مما يؤدي إلى القيام بالكثير من الاعمال وأنشطة التعلم بسلاسة.

تم تجهيز أجهزة الحواسب المحمولة بتقنية ExpressCharge للشحن السريع. وتقدم Dell أجهزة الحواسب المحمولة الجديدة كآلات عمل وترفيه قوية تتناسب بشكل مريح مع رغبات قاعدة عملاء واسعة.

ستتوفر الأجهزة في الهند اعتبارًا من 12 أبريل عبر منصات البيع بالتجزئة من Dell وغيرها من المنافذ.

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