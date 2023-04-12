تكنولوجيا: هاتف Realme GT Neo5 SE يحطم سجلات المبيعات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل شركة Realme توسيع مجموعة هواتفها الذكية. فقد أضافت Realme مؤخرًا إصدارًا جديدًا إلى مجموعة GT Neo ، وهو هاتف Realme GT Neo5 SE. تم طرح الهاتف للبيع اليوم، وعلى ما يبدو، فقد حطم أرقام المبيعات في أول يوم له.

تم بيع أكثر من 100000 وحدة في اليوم الأول من هاتف Realme GT Neo5 SE، بسعر يبدأ من 1999 يوان.

وبهذا فقد حقق هاتف GT Neo5 SE إنجازًا رائعًا من خلال بيع أكثر من 100000 وحدة عبر جميع القنوات في اليوم الأول من المبيعات. ووفقًا لإعلان الشركة، فإن هذا يجعل GT Neo5 SE المنتج الفردي الأكثر مبيعًا في تاريخ سلسلة GT Neo.

أسعار Realme GT Neo5 SE:

إصدار 8 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 1999 يوان (290 دولارًا).

إصدار 12 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 2199 يوان (320 دولارًا).

إصدار 12 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر 2299 يوان (334 دولارًا).

إصدار 16 جيجابايت + 1 تيرابايت بسعر 2599 يوان (378 دولارًا).

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