تكنولوجيا: رصد جهاز Galaxy Tab S9 Plus اللوحي في منصة Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench عن إصدار سامسونج القادم من الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S9 Plus الذي يظهر برقاقة Snapdragon 8 Gen 2.

تستعد العملاق الكوري لإطلاق جيل جديد من الأجهزة اللوحية المميزة من سلسلة Galaxy Tab S9، ولقد رصد إصدار Plus من هذه السلسلة في Geekbench مؤخراً.

ولقد رصد Tab S9 Plus في منصة Geekbench بنموذج رقم SM-X818U، وهو النموذج المخصص لسوق الولايات المتحدة، وتكشف القوائم عن دعم الجهاز بمعالج ثماني الأنوية برمز”Kamala” وهو معالج Snapdragon 8 Gen 2.

وتؤكد سرعة المعالج على أن سامسونج تدعم الهاتف بالنموذج المخصص لإصدارات الشركة “Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy” الذي يدعم سلسلة Galaxy S23.

أيضاً من المقرر أن ينطلق الجهاز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 13، من جانب أخر سجل Galaxy Tab S9 Plus عدد 2049 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و 5492 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة في منصة Geekbench 5.

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