تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف Realme Narzo N55 في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme اليوم في السوق الهندي عن هاتف Realme Narzo N55 الذي ينطلق برقاقة Helio G88، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

يتميز هاتف Realme Narzo N55 بشاشة IPS LCD بحجم 6.72 إنش، وجودة عرض Full HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz.

أيضاً ينطلق الهاتف برقاقة معالج Helio G88، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة 128 جيجا بايت في سعة UFS 2.2.

كما يضم Narzo N55 مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل، وتأتي كاميرة السيلفي في ثقب الشاشة بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 33W، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة Realme UI، وتأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

ويضم Realme Narzo N55 مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يأتي الهاتف بمنفذ USB C، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة 64 أو 128 جيجا بايت، مع إختيارت في الألوان بين الأزرق والأسود.

المصدر

اعلان





