شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قواعد التشفير وتقييم المخاطر من أهداف الهند في مجموعة العشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان إن رئاسة الهند لمجموعة العشرين تهدف إلى تطوير إطار عمل مشترك لجميع البلدان للتعامل مع المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة في أعقاب الصدمات الأخيرة التي شهدتها سوق العملات المشفرة.

أدت حلقة العام الماضي من إفلاس FTX، وخلافها مع Binance إلى عمليات بيع ضخمة في السوق وخفض السيولة، جعل هذا الحدث العالم يدرك مدى ضعف فئة الأصول هذه لأنها لا تملك أي قيمة أساسية.

وأضافت أيضًا إن مجموعة العشرين تحاول الجمع بين جميع الدول لمعالجة أزمة الديون في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض مثل سريلانكا وغانا، وفقاً لموقع gadgets360.

خلال الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (FMCBG) في فبراير، تم الاتفاق على تعزيز التنسيق متعدد الأطراف من قبل الدائنين الرسميين الثنائيين والخاصين لمعالجة حالة الديون المتدهورة وتسهيل المعالجة المنسقة للديون للبلدان المثقلة بالديون.

كما يعقد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مائدة مستديرة حول الديون السيادية العالمية، وقالت إن المناقشات الأولية جرت في اجتماع مجموعة العشرين للسلع الاستهلاكية سريعة الدوران في بنغالورو، مضيفة أن رئاسة الهند لمجموعة العشرين ستخلق نقاشًا وتبادلًا للمعلومات حول هذه القضية، وسيتم المضي قدمًا بشكل إيجابي.

وقالت سيثارامان، "في مجموعة العشرين، هناك فرصة للهند لجمع جميع البلدان معًا لمعالجة ضائقة الديون في البلدان ذات الدخل المتوسط والبلدان المنخفضة الدخل، وتخرج المؤسسات متعددة الأطراف بقرارات للبلدان المثقلة بالديون في غضون 3 إلى 5 سنوات".

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في ديسمبر من العام الماضي، إن أفقر دول العالم تدين بـ 62 مليار دولار في خدمة الديون السنوية، بزيادة قدرها 35٪ عن 46 مليار دولار في عام 2021، مما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد.

وقال مالباس أيضًا إن البلدان منخفضة الدخل معرضة بشدة لضائقة الديون أو أنها بالفعل تمر بها وأن أزمات الديون تنتشر أيضًا إلى البلدان ذات الدخل المتوسط.

تحت رئاسة مجموعة العشرين، كانت الهند تضغط من أجل إيجاد طرق لمعالجة نقاط الضعف المتفاقمة للديون التي تواجه الدول النامية بشكل رئيسي بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة والوباء.

ويخشى أنه إذا تُركت دون معالجة، فإن مواطن الضعف المتزايدة المتعلقة بالديون في البلدان النامية يمكن أن تؤدي إلى ركود عالمي وتدفع الملايين إلى الفقر المدقع.

وقال سيترامان أيضًا، إن الهند تمضي قدمًا في جداول الأعمال للرئاسات السابقة لمجموعة العشرين، وتطرح القضايا على الطاولة التي تعتبرها الهند مهمة، وتفسح المجال أيضًا لرئاسات مجموعة العشرين المستقبلية للبناء على إرث رئاسة الهند لمجموعة العشرين.

وأشارت إلى أن الأسواق الناشئة لديها رئاسات لمجموعة العشرين لثلاث فترات متتالية من إندونيسيا في 2022 والهند في 2023 والبرازيل العام المقبل، وهذا سيجلب وجهات نظر الأسواق الناشئة إلى المقدمة وأيضًا صوت الجنوب العالمي على طاولة مجموعة العشرين.