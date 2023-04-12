شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يستمر انخفاض عائدات إعلانات تويتر في عام 2023؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت توقعات مراقبة عن كثب، إن دخل تويتر من الإعلانات سينخفض بنسبة 28 % في عام 2023، حيث تكافح المنصة تحت ملكية إيلون ماسك.

قال المحللون في Insider Intelligence إنهم كانوا يخفضون تقديرات الإيرادات العالمية السابقة البالغة 4.74 مليار دولار بأكثر من الثلث إلى 2.98 مليار مع تدهور الثقة في المنصة.

وقالت جاسمين إنبرج ، المحللة الرئيسية في إنسايدر إنتليجنس: "أكبر مشكلة في مجال الإعلانات على تويتر هي أن المعلنين لا يثقون في ماسك".

وأضافت: "يحتاج تويتر إلى كشف العلامة التجارية الشخصية لماسك من صورة الشركة لاستعادة ثقة المعلنين واستعادة دولارات الإعلانات".

أدى استيلاء ماسك المضطرب على تويتر إلى تعليق العديد من المعلنين الرئيسيين لنشاطهم على المنصة بعد أن خفف رجل الأعمال Tesla زمام الإشراف على المحتوى واستغنى عن أكثر من نصف قوة عاملة قوية تبلغ 7000 فرد، وفقاً لموقع gadgets360.

وفقًا لشركة الأبحاث Pathmatics، توقف 14 معلنًا من أفضل 30 معلنًا على تويتر في يناير عن الإعلان على المنصة منذ أن تولى ماسك المسؤولية في 27 أكتوبر.

لاحظت Insider Intelligence أن جهود Musk لإنشاء خدمة اشتراك "لن تعوض عن عائدات الإعلانات المفقودة".

أدت قيادة Musk أيضًا إلى تبريد مستخدمي Twitter المتبقين، حيث توقعت Insider Intelligence انخفاضًا لمدة دقيقتين في الوقت الذي يقضيه على المنصة إلى 34 دقيقة يوميًا - يظل مستخدمو TikTok على التطبيق لمدة ساعة تقريبًا.

قالت Insider Intelligence إن الانخفاض في الاستخدام يرجع إلى انتشار المحتوى البغيض ومواطن الخلل الفنية على المنصة، فضلاً عن الفشل في التوسع في الفيديو الاجتماعي وتشكل تحديًا لـ TikTok.

قال إنجبيرج: "لا يزال تفاعل Twitter يعتمد بشكل كبير على دورة الأخبار، وتسببت ملحمة الاستحواذ في ارتفاع كبير في الوقت الذي تم قضاؤه في عام 2022 والذي تبدد الآن، حيث فقد المستخدمون الاهتمام بأفعال ماسك الغريبة."

من المقرر أن يتحدث ماسك في مؤتمر تسويق كبير في ميامي في 18 أبريل في محاولة محتملة لجذب كبار المعلنين إلى تويتر.

اشترى ماسك Twitter مقابل 44 مليار دولار، على الرغم من أنه قام منذ ذلك الحين بتخفيض قيمة الشركة إلى نصف ذلك.