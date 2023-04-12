شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: معدلات قياسية لارتفاع مستوى سطح البحر على طول جنوب شرق أمريكا وسواحل الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجد الباحثون معدلات ارتفاع مستوى سطح البحر بحوالي نصف بوصة في السنة منذ عام 2010 - أعلى بثلاث مرات من المتوسط العالمي خلال نفس الفترة.

وجدت دراسة أجرتها جامعة تولين أن مستويات سطح البحر على طول سواحل جنوب شرق الولايات المتحدة والخليج قد تسارعت بمعدلات قياسية بلغت نصف بوصة في السنة منذ عام 2010 بسبب الآثار المركبة لتغير المناخ والتقلب الطبيعي، وتؤكد الدراسة على الضرورة الملحة للتصدي لتغير المناخ لحماية السواحل المعرضة للخطر.

أظهرت دراسة جديدة قادها علماء في جامعة تولين أن مستويات سطح البحر على طول سواحل الولايات المتحدة الجنوبية الشرقية والخليجية تتسارع بوتيرة سريعة، حيث وصلت إلى معدلات قياسية على مدار الـ 12 عامًا الماضية.

وفي الدراسة التي نُشرت في (10 أبريل 2023) في مجلة Nature Communications، قال الباحثون إنهم اكتشفوا معدلات ارتفاع في مستوى سطح البحر بنحو نصف بوصة سنويًا منذ عام 2010، ويعزون هذا التسارع إلى التأثيرات المركبة للإنسان، تغير المناخ الناتج عن الطبيعة وتقلب المناخ الطبيعي.

وتقول Sönke Dangendorf، المؤلف الرئيسي والأستاذ المساعد David and Jane Flowerree في قسم River-Coastal العلوم والهندسة في تولين.

ودرس المؤلفون مجموعة من القياسات الميدانية والأقمار الصناعية منذ عام 1900، مع تحديد المساهمين الفرديين في التسارع، وفقاً لموقع scitechdaily.

يقترح العلماء أن التسارع الأخير كان تراكبًا مؤسفًا لإشارات تغير المناخ من صنع الإنسان وذروة في التقلب المرتبط بالطقس الذي استمر لعدة سنوات، وخلصوا إلى أن المعدلات ستعود على الأرجح إلى القيم الأكثر اعتدالًا كما تنبأت النماذج المناخية في العقود القادمة.

وقال Torbjörn Törnqvist، المؤلف المشارك وأستاذ الجيولوجيا Vokes في قسم علوم الأرض والبيئة في تولين: "ومع ذلك، هذا ليس سببًا لتوضيح كل شيء، وهذه المعدلات المرتفعة لارتفاع مستوى سطح البحر قد وضعت مزيدًا من الضغط على هذه السواحل المعرضة للخطر، لا سيما في لويزيانا وتكساس حيث تغرق الأرض أيضًا بسرعة."

وقال دانجيندورف إن "النتائج، مرة أخرى، تظهر مدى إلحاح أزمة المناخ في منطقة الخليج، نحن بحاجة إلى جهود متعددة التخصصات وتعاونية لمواجهة هذه التحديات بشكل مستدام ".