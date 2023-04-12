تكنولوجيا: شاومي تحدد يوم 18 من أبريل للإعلان الرسمي عن Xiaomi 13 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة شاومي يوم 18 من شهر أبريل الجاري لكشف النقاب عن هاتف Xiaomi 13 Ultra الذي شغل العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية.

شاركت شاومي إعلان تشويقي جديد على منصة تويتر اليوم أكدت من خلاله على خططها لإطلاق هاتف Xiaomi 13 Ultra هذا الشهر.

ويسلط الإعلان التشويقي الضوء على كاميرة هاتف Xiaomi 13 Ultra بشكل خاص التي تظهر بتصميم دائري، وتتضمن 4 من المستشعرات، كما يضم الهاتف عدسات “Vario-Summicron” الجديدة من Leica، ومن المتوقع أن يضم المستشعر الرئيسي عدسات بفتحة f/1.8.

بينما يأتي مستشعر telephoto بفتحة عدسات f/3.0، كما تتضمن إعدادات الكاميرة فلاش LED مزدوج في الجانب الأيسر من إعدادات الكاميرة.

ويضم الإطار الجانبي للهاتف زجاج منحني 2.5D، كما تأتي إعدادات الكاميرة بمستعشر Sony IMX989 رئيسي بحجم 1 إنش ودقة 50 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 50 ميجا بيكسل وزوايا عرض فائقة الإتساع.

ويتميز المستشعر الثالث والأخير أيضاً بدقة 50 ميجا بيكسل، على أن يضم أحد المستشعرات عدسات telephoto، ويأتي الثاني بعدسات periscope لتكبير أكثر كفاءة، وللقطات portrait، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف للأسواق العالمية.

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