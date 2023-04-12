شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح أداة الأرشفة التلقائية الجديدة لأجهزة أندرويد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت Google في طرح أداة الأرشفة التلقائية الجديدة لأجهزة Android، والمصممة لتحرير مساحة التخزين دون إلغاء تثبيت التطبيقات تمامًا من أجهزة المستخدم، ولأول مرة في مايو من العام الماضى تدعي Google أن ميزة الأرشفة التلقائية يمكن أن تقلل تلقائيًا من سعة التخزين التي تشغلها التطبيقات التي لا تستخدم بشكل متكرر بنسبة 60% تقريبًا دون إزالة التطبيق بالكامل أو البيانات المرتبطة به من جهاز المستخدم.

ويمكن تمييز التطبيقات المؤرشفة برمز سحابة متراكب على أيقونة التطبيق، وسيؤدي الضغط فوق التطبيقات المؤرشفة إلى إعادة تنزيلها واستعادتها بالكامل، بشرط أن يظل التطبيق متاحًا على Google Play، ويجب أن تكون هذه الميزة مفيدة لأولئك الذين يستخدمون أجهزة Android التي تفتقر إلى مساحة تخزين قابلة للتوسيع أو المستخدمين الذين يترددون في حذف التطبيقات تمامًا لتحرير بعض المساحة، على الرغم من أن كل تطبيق لن يكون مؤهلاً للأرشفة التلقائية، وتلاحظ Google أن الميزة متاحة فقط في التطبيقات المنشورة باستخدام تنسيق حزمة تطبيقات Android ، وأن التطبيقات التي تدعم الأرشيف لن تظهر بشكل متكرر في اقتراحات إلغاء التثبيت الخاصة بالجهاز،وفقا لتقرير theverge.

وسيحتاج مستخدمو Android إلى الاشتراك لاستخدام ميزة الأرشفة التلقائية، كما سيظهر الخيار عبر نافذة منبثقة عند محاولة تثبيت تطبيق جديد على جهاز خارج مساحة التخزين، وبمجرد التمكين ستقوم الميزة بأرشفة جميع التطبيقات غير المستخدمة من الجهاز.

ويكشف إخلاء المسؤولية في نافذة الاشتراك المنبثقة أنه يمكن تعديل تفضيلات الميزة في قائمة الإعدادات، ولقد تواصلنا مع Google لتوضيح كيفية (أو ما إذا كان) يمكن للمستخدمين الاشتراك في الميزة على أجهزة Android التي لا تزال مساحة التخزين متاحة وسوف نقوم بتحديث هذه القصة إذا سمعنا مرة أخرى.

وتأتي أداة الأرشفة التلقائية في Android بعد عدة سنوات من إطلاق Apple "Offload Unused Apps" على نظام التشغيل iOS 11، وهي ميزة "تحذف" التطبيقات قليلة الاستخدام على أجهزة iPhone مع الاحتفاظ ببياناتها، مما يسمح للمستخدمين بالعودة إلى حيث توقفوا بعد الاستعادة التطبيق.