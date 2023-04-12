شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Alibaba تطلق روبوت منافسًا لـ"ChatGPT" ومخاوف من إمكانية استخدامه للتجسس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت Alibaba سباق chatbot العالمي، حيث أصدرت روبوت دردشة منافسا لـChatGPT، عبارة عن أداة جديدة تسمى Tongyi Qianwen، وهو الاسم الذي يُترجم على أنه "حقيقة ألف سؤال"، وتمامًا مثل ChatGPT و Google Bard، تم تدريب Tongyi Qianwen على كمية هائلة من النصوص حتى يتمكن من إنشاء ردود شبيهة بالبشر على استفسارات المستخدم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتم دمجه في جميع منتجات الشركة في المستقبل القريب، بما في ذلك مكبر الصوت الذكي وتطبيق مكان العمل، مع قدرات اللغتين الصينية والإنجليزية.

وتعد Alibaba هي شركة صينية كانت منشغلة في تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للمحادثة، ولكن هناك مخاوف من إمكانية استخدامها للتجسس على المستخدمين.

وقال Jake Moore، خبير التكنولوجيا والمستشار الأمني في ESET، غالبًا ما يتم تغذية روبوتات المحادثة ببيانات حساسة للغاية قد تتضمن معلومات سرية، مضيفا "هذه البيانات قيمة للغاية ويمكن استخدامها للتجسس على الشركات إذا تمت مشاركتها مع أطراف ثالثة".

وأوضح خبير التكنولوجيا، "يجب أن نتذكر أن الذكاء الاصطناعي لا ينتج بذكاء مخرجات رائعة فحسب، بل يحلل أيضًا المدخلات التي تغذي الخوارزمية ويخزنها إلى الأبد."

وعلى الرغم من أن Alibaba ليست مملوكة للدولة، إلا أنه يُزعم أن لديها أعضاء من حزب المجتمع الصيني الحاكم (CCP) متمركزين داخل الشركة، لذلك هناك احتمال أن البيانات التي جمعتها Tongyi Qianwen يمكن مشاركتها مع الحكومة الصينية.

وأعلن في قمة Alibaba Cloud لعام 2023، أن Tongyi Qianwen سيحدث تغييرات كبيرة في طريقة الإنتاج والعمل، وكذلك الطريقة التي نعيش بها حياتنا.

وقال Daniel Zhang، الرئيس التنفيذي لشركة Alibaba في حدث مباشر: "نحن في لحظة فاصلة تكنولوجية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة السحابية، وبدأت الشركات في جميع القطاعات في تبني التحول الذكي للبقاء في صدارة اللعبة".