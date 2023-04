شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على موعد طرح لعبة الهواتف المحمولة Lord of the Rings Heroes of Middle-earth والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت EA عن شراكتها مع Middle-earth Enterprise لتطوير لعبة جديدة للهاتف المحمول Lord of the Rings في عام 2022، ومع ذلك، لم يؤكد استوديو الألعاب تاريخ إطلاق لعبة الهاتف المحمول في ذلك الوقت، حيث كشف منشور مدونة حديث نشرته EA الآن عن تاريخ إطلاق لعبة The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth المحمولة. وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فمن المقرر إطلاق لعبة الهاتف المحمول القادم عالميًا في 10 مايو، وستكون هذه اللعبة متاحة في كل من Google Play ومتاجر Apple App، وستشمل اللعبة العديد من الشخصيات المشهورة وبعض الشخصيات الجديدة أيضًا، وأكدت EA بالفعل أن هذه اللعبة ستكون CRPG (لعبة تقمص أدوار قابلة للتحصيل) للموبايل. التوافر التوافر بمجرد إصدارها، سيتمكن مستخدمو أيفون وأندرويد على حد سواء من تنزيل عنوان الهاتف المحمول، حيث أن لعب "سيد الخواتم: أبطال ميدل إيرث" ستكون متاحًا في جميع البلدان باستثناء بلجيكا وإيران وكوبا وكوريا الشمالية وسوريا وشرق أوكرانيا (دونيتسك ولوهانسك) ومنطقة القرم في أوكرانيا وروسيا وجمهورية الصين الشعبية. الحد الأدنى من المتطلبات الحد الأدنى من المتطلبات بالنسبة لأجهزة Apple، ستتطلب اللعبة تشغيل iOS 13 وما فوق. يحتاج المستخدمون أيضًا إلى جهاز iPhone 6s أو أعلى لتشغيل هذه اللعبة، وفي الوقت نفسه، يحتاج مستخدمو Android إلى جهاز يعمل بواسطة ARM Quad Core 1.6 جيجا هرتز أو مجموعة شرائح أعلى. يحتاج الجهاز أيضًا إلى حزم 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي أو أعلى ويحتاج إلى تشغيل نظام التشغيل Android OS 5.0 أو أعلى لتشغيل هذه اللعبة. ما يمكن توقعه ما يمكن توقعه أكدت EA في وقت سابق أن هذه اللعبة ستقدم ، "سرد القصص الغامرة، والقتال القائم على الأدوار، وأنظمة التجميع العميقة، وقائمة واسعة من الشخصيات من جميع أنحاء الكون الشاسع لورد أوف ذي رينغز آند ذا هوبيت"، وستشمل طريقة اللعب الرئيسية لاعبين يقاتلون من خلال قصص شعبية من عالم تولكين. يتعين على اللاعبين محاولة التغلب على التحديات التي يواجهونها من الأشرار في ميدل إيرث. ستشمل هذه اللعبة المجانية اللعب عمليات شراء داخل التطبيق وسيحتاج اللاعبون إلى اتصال إنترنت نشط لتشغيل هذا العنوان.