شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحميل الوعى على الكمبيوتر قد يصبح حقيقة بنهاية هذا العام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحث عالم كمبيوتر العالم على تسجيل كل ما يخص آبائهم المسنين وأحبائهم، حيث يتوقع أن يتم تحميل الوعي على جهاز كمبيوتر هذا العام، فقال الدكتور براتيك ديساي، الذي أسس عدة شركات ناشئة في Silicon Valley AI، إنه إذا كان لدى الأشخاص ما يكفي من مسجلات الفيديو والصوت لأحبائهم، فهناك "فرصة لأن يتواجد الأقارب معك إلى الأبد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح ديساى، الذي أنشأ نظامه الشبيه بـ ChatGPT، على تويتر: "من المفترض أن يكون هذا ممكنًا بحلول نهاية العام".

يعتقد العديد من العلماء أن التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي، التي يقودها ChatGPT، تستعد للدخول في عصر ذهبي جديد للتكنولوجيا، ومع ذلك، فإن عمالقة التكنولوجيا منقسمون حول التقنية، حيث يدعو إيلون ماسك وأكثر من 1000 من قادة التكنولوجيا إلى التوقف، محذرين من أنها قد تدمر البشرية.

على الجانب الآخر، هناك خبراء آخرون، مثل بيل جيتس، الذين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيحسن حياة البشر، ويبدو أن خبراء آخرين على استعداد لفكرة أنه سيساعدنا على التواجد إلى الأبد.

ستشمل العملية رقمنة مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية والمستندات وصور الشخص، ثم تغذية نظام الذكاء الاصطناعي الذي يتعلم كل ما في وسعه عن الفرد، ويمكن للمستخدمين بعد ذلك تصميم صورة رمزية معينة تبدو وتتصرف تمامًا كما فعل قريبهم على قيد الحياة.