شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جمعية صينية تحذر من مخاطر استخدام منتجات الذكاء الاصطناعى مثل ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر
وقال الإتحاد في بيان: "يجب على موظفي صناعة الدفع الامتثال للقوانين والقواعد عند استخدام أدوات مثل ChatGPT ، ويجب ألا يقوموا بتحميل معلومات سرية تتعلق بالدولة والصناعة المالية"، ويخضع الاتحاد للبنك المركزي الصيني، بحسب موقع TOI الهندى.
وحظرت إيطاليا مؤقتًا ChatGPT وبدأت تحقيقًا بشأن الانتهاكات المشتبه بها لقواعد الخصوصية، وتدرس بعض الدول الأوروبية ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراءات أقوى، وساعدت الإثارة في الصين حول برنامج الدردشة الآلية في تأجيج ارتفاع في أسهم التكنولوجيا والإعلام والاتصالات (TMT)، حيث حذر المحللون من مخاطر الفقاعات.
ونشرت إيكونوميك ديلي، وهي وسيلة إعلامية صينية حكومية، تعليقًا يوم الاثنين حث فيه المنظمين على تكثيف الرقابة وقمع المضاربة في القطاع، وتراجعت الأسهم الصينية في أجهزة الكمبيوتر ووسائل الإعلام ومعدات الاتصالات بين 3.4٪ و 5.6٪ يوم الاثنين.