شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جمعية صينية تحذر من مخاطر استخدام منتجات الذكاء الاصطناعى مثل ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر اتحاد صناعة الدفع والمقاصة في الصين "China's payment & clearing industry association" من استخدام برنامج ChatGPT المدعوم من مايكروسوفت وأدوات الذكاء الاصطناعي المماثلة بسبب "مخاطر مثل تسرب البيانات عبر الحدود".

وقال الإتحاد في بيان: "يجب على موظفي صناعة الدفع الامتثال للقوانين والقواعد عند استخدام أدوات مثل ChatGPT ، ويجب ألا يقوموا بتحميل معلومات سرية تتعلق بالدولة والصناعة المالية"، ويخضع الاتحاد للبنك المركزي الصيني، بحسب موقع TOI الهندى.

وأبقت شركة أوبن إيه آي برنامجها الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بعيدًا عن متناول المستخدمين في الصين ، لكن التطبيق يجذب اهتمامًا كبيرًا هناك، حيث تسارع الشركات لدمج التكنولوجيا في منتجاتها وإطلاق حلول منافسة، في حين أن المقيمين في الصين غير قادرين على إنشاء حسابات OpenAI ، فإن الشبكات الخاصة الافتراضية وأرقام الهواتف الأجنبية تساعد البعض في تجاوز تلك القيود للوصول إلى مربع الدردشة.

وحظرت إيطاليا مؤقتًا ChatGPT وبدأت تحقيقًا بشأن الانتهاكات المشتبه بها لقواعد الخصوصية، وتدرس بعض الدول الأوروبية ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراءات أقوى، وساعدت الإثارة في الصين حول برنامج الدردشة الآلية في تأجيج ارتفاع في أسهم التكنولوجيا والإعلام والاتصالات (TMT)، حيث حذر المحللون من مخاطر الفقاعات.

ونشرت إيكونوميك ديلي، وهي وسيلة إعلامية صينية حكومية، تعليقًا يوم الاثنين حث فيه المنظمين على تكثيف الرقابة وقمع المضاربة في القطاع، وتراجعت الأسهم الصينية في أجهزة الكمبيوتر ووسائل الإعلام ومعدات الاتصالات بين 3.4٪ و 5.6٪ يوم الاثنين.