شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تغير كيفية عمل مفتاح Print Screen على نظام التشغيل Windows 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مايكروسوفت على إضافة الميزات الحالية وتعديلها مع كل تحديث لنظام التشغيل Windows 11 تقريبًا لتقديم تجربة مستخدم أفضل، وقد بدأت الشركة الآن في طرح تحديث Windows 11 KB5025310 في القناة التجريبية، ويغير التحديث كيفية عمل مفتاح Print Screen على نظام التشغيل Windows 11.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فكجزء من التحديث، تقوم مايكروسوفت بتحديث سلوك مفتاح Print Screen أو Prt Sc، وعادة، نستخدم هذا المفتاح لالتقاط الشاشة بأكملها مرة واحدة ثم لصقها على الرسام أو Word أو في أي مكان نريده، حيث كانت هذه هي المهمة الافتراضية لزر PrtSc إلى الأبد.

ومع تحديث Windows 11 KB5025310 ، تغير سلوك زر PrtSc، فمن الآن فصاعدًا، سيؤدي الضغط على زر PrtSc إلى تشغيل تطبيق Snipping Tools و Snip & Sketch على نظام التشغيل Windows 11 مما يسمح للمستخدمين بالتقاط لقطة الشاشة أو حتى تسجيل الشاشة.

تحديث أدوات القص في Windows 11

بدأت مايكروسوفت بدمج أداة Snipping Tool وتطبيق Snip & Sketch ضمن أداة القطع. ومؤخراً ، قامت الشركة بتحديث أداة القطع لتقديم ميزات مثل تسجيل الشاشة المدمج ولقطات الشاشة للحفظ التلقائي. أداة القطع هي الآن أداة التقاط الشاشة الافتراضية لنظام التشغيل Windows 11.

يمكن تغيير سلوك Windows 11 PrtSc

لحسن الحظ، لا تجبر مايكروسوفت المستخدمين على التمسك بسلوك PrtSc الجديد، المستخدمون لديهم خيار إعادته إلى الأصل، بالنسبة لهذا الرأس، انتقل إلى الإعدادات> إمكانية الوصول> لوحة المفاتيح، وقم بتغيير الإعداد بالطريقة التي تريدها.

يقوم Windows 11 KB5025310 بتحديث التحسينات الأخرى

بالإضافة إلى سلوك PrtSc ، يتضمن التحديث أيضًا تحديثًا لشريط البحث في إعدادات Windows لتقديم أداء أفضل ويسمح للمستخدمين بالبحث بشكل أسرع ضمن قائمة الإعدادات، بالإضافة إلى ذلك، يحد التحديث أيضًا من Alt + Tab و Snap Assisnt في 20 علامة تبويب حديثة لتحسين الأداء.