شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يتيح للمستخدمين ربط المزيد من الأجهزة بحسابك الحالى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل واتس آب طرح الميزات لجعل تجربة التطبيق سلسة، وإحدى الميزات هي "الوضع المصاحب" أو "companion mode" الذي يمكّن المستخدمين من ربط المزيد من الأجهزة بحسابك الحالي، ووفقًا لتقرير جديد ، يقوم واتس آب بإصدار هذه الميزة لجميع مختبري الإصدار التجريبي على Android.

وتجدر الإشارة إلى أن الميزة قد تم إصدارها مسبقًا لعدد محدود من المستخدمين، كما أن طرحًا أوسع يشير إلى أن إصدارًا ثابتًا قد يتم طرحه قريبًا لجميع مستخدمي Android، حيث جاء في التقرير:"تم تصميم هذه الميزة، وهي امتداد للدعم متعدد الأجهزة، للسماح للمستخدمين بربط حساب واتس آب الحالي الخاص بهم بهاتف محمول آخر، بعد ربط حساب واتس آب موجود بهاتف محمول ثانوي، يمكن للمستخدمين أخيرًا الوصول إلى محادثاتهم على الجهاز الثاني دون الحاجة إلى اتصال إنترنت نشط على الهاتف الرئيسى".

كيف يعمل وضع "companion mode"؟

تتيح هذه الميزة للمستخدمين ربط العديد من هواتف أندرويد الذكية باستخدام نفس الحساب، وهذا يعني أنه سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى محادثات واتس آب والمحفوظات من الجهاز الأساسي حتى إذا كان الجهاز الرئيسي غير متصل بالإنترنت، وبمجرد ربط جهاز ثانوي ، ستتم مزامنة سجل دردشة واتس آب عبر جميع الأجهزة المتصلة، وعلاوة على ذلك ، سيتم تشفير جميع الرسائل والمكالمات من طرف إلى طرف.

وقد بدأ تطبيق المراسلة الفورية المملوك لشركة Meta في تطوير الميزة في نوفمبر من العام الماضي.

كم عدد الأجهزة التي يمكن ربطها؟

تتيح الميزة للمستخدمين ربط ما يصل إلى أربعة أجهزة في وقت واحد ، ومع ذلك ، قد لا يتمكن المستخدمون من نشر الحالات من الجهاز المرتبط، وفي وقت سابق ، كان بإمكان المستخدمين فقط ربط حساباتهم بجهاز كمبيوتر باستخدام واتس آب Web.

كيفية استخدام الوضع المصاحب

-افتح واتس آب واضغط على القائمة الكاملة.

-انقر على "ربط جهاز" على هاتفك وامسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا من الجهاز الثانوي الذي تريد ربطه.

-ستتم مزامنة سجل الدردشة على الجهاز الثانوي وستتلقى الرسائل والمكالمات عبر جميع أجهزتك المرتبطة.