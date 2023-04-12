شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Microsoft Teams تضيف عدسات Snapchat AR إلى محادثات الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاونت Microsoft وSnap لتقديم عدسات Snapchat إلى Teams فى المرة التالية التى تدخل فيها مكالمة مع زملائك أو أصدقائك، وستتمكن من الاختيار من بين 26 عدسة شائعة لإضافة بعض الذوق البصري إلى محادثات الفيديو الخاصة بك، وستكون قادرًا على تحويل نفسك إلى شخصية كرتونية، وإضافة ثلج افتراضي وصفع مجموعة متنوعة من الخلفيات على تغذية كاميرا الويب الخاصة بك، ومع ذلك، فمن الأفضل على الأرجح التأكد من عدم ترك العدسة في وضع التشغيل عن طريق الخطأ أثناء المحادثات الأكثر جدية، وفقا لتقرير engadget.

ويقول Snap و Microsoft إن مكتبة Lenses ستدور لإبقاء الأشياء جديدة، ويمكنك تشغيل Lens في Teams بتحديد خيار تأثيرات الفيديو، ثم Snapchat ، كما سيتم طرح العدسات ببطء للجميع بدءًا من اليوم، ويجب أن يتمكن معظم المستخدمين من الوصول إليهم في Teams في الأيام القادمة.

واستفادت الشركات من Snap's Camera Kit (مجموعة تطوير برمجيات) لجلب تقنية الواقع المعزز الخاصة بالأخيرة إلى Teams، كما استخدمت Microsoft سابقًا Camera Kit لإضافة ميزات الواقع المعزز لـ Snap إلى منصة التعلم بالفيديو، Flip ، حيث يحاول المعلمون بدء مناقشات الفيديو بين الطلاب من خلال تزويدهم بالمطالبات، وفقًا لـ Snap، منذ أن أضافت Microsoft التكامل إلى Flip ، زاد احتمال نشر المعلمين والطلاب بنسبة 60% لمقاطع الفيديو على النظام الأساسي.

واعتاد Snap أن يكون لديه تطبيق سطح المكتب الخاص به والذي مكّن الأشخاص من استخدام Lenses في خدمات مكالمات الفيديو التابعة لجهات خارجية، ومع ذلك قامت الشركة بإغلاق تطبيق Snap Camera فى وقت سابق من هذا العام .