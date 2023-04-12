شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 33 % متوسط انخفاض شحنات أجهزة الكمبيوتر فى العالم بداية 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وتراجعت شركة HP التي احتلت المرتبة الثانية بشكل طفيف نسبيًا مع انخفاض بنسبة 24% فى الشحنات ، بينما شعرت شركة آبل التى تحتل المركز الرابع بأكبر قدر من الألم مع انخفاض بأكثر من 40%، وحصلت كل من ASUS و Dell و Lenovo على ما يقرب من 30%.
وقد تبدو التفسيرات مألوفة، حيث يتردد العملاء فى شراء أجهزة الكمبيوتر فى ظل اقتصاد مضطرب حيث يتفشى التضخم، ولا تزال طفرة حقبة الوباء في العمل عن بُعد تتلاشى، ولا يستطيع الناس شراء آلات جديدة أو لديهم بالفعل آلات جيدة بما فيه الكفاية.
ولا يوجد تعليق على سبب معاناة Apple أكثر من أقرانها، لكنها تستهدف عمومًا السوق الراقية وأكثر عرضة للظروف الاقتصادية السيئة،و تشير TechCrunch أيضًا إلى أن انتقال Apple إلى الرقائق الداخلية ساعدها في تجنب الأوقات الصعبة التي واجهها بائعو Windows في السنوات الأخيرة، ولكن قد تكون فترة شهر العسل قد انتهت.
ولا تزال هناك ملاحظة تحذير، حيث تحذر IDC من أن صناعة الكمبيوتر الشخصي قد تكون في وضع "شاق" إذا استمرت فترات الركود حتى عام 2024. على الرغم من أن الانخفاضات الحادة قد تكون قد انتهت، إلا أن السوق قد يستغرق وقتًا طويلاً للتعافى ولا تتفاجأ إذا كانت العلامات التجارية تعمل بأمان نسبيًا مع أجهزة الكمبيوتر التي يعرفون أنه من المحتمل بيعها، بدلاً من تجربة تصميمات غير عادية .