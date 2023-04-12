شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 33 % متوسط انخفاض شحنات أجهزة الكمبيوتر فى العالم بداية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية يترنح منذ شهور، لكنه ازداد سوءًا وتقول كلا من Canalys وIDC وهم شركتان فى أبحاث السوق أن شحنات الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم انخفضت ما بين 29 إلى 33% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، وهذا انخفاض أكثر حدة مما كان عليه خلال العطلات، وهذه المرة لم تفلت أي من العلامات التجارية الكبرى من أسوأ فترة الانكماش، وفقا لتقرير engadget.

وتراجعت شركة HP التي احتلت المرتبة الثانية بشكل طفيف نسبيًا مع انخفاض بنسبة 24% فى الشحنات ، بينما شعرت شركة آبل التى تحتل المركز الرابع بأكبر قدر من الألم مع انخفاض بأكثر من 40%، وحصلت كل من ASUS و Dell و Lenovo على ما يقرب من 30%.

وقد تبدو التفسيرات مألوفة، حيث يتردد العملاء فى شراء أجهزة الكمبيوتر فى ظل اقتصاد مضطرب حيث يتفشى التضخم، ولا تزال طفرة حقبة الوباء في العمل عن بُعد تتلاشى، ولا يستطيع الناس شراء آلات جديدة أو لديهم بالفعل آلات جيدة بما فيه الكفاية.

ولا يوجد تعليق على سبب معاناة Apple أكثر من أقرانها، لكنها تستهدف عمومًا السوق الراقية وأكثر عرضة للظروف الاقتصادية السيئة،و تشير TechCrunch أيضًا إلى أن انتقال Apple إلى الرقائق الداخلية ساعدها في تجنب الأوقات الصعبة التي واجهها بائعو Windows في السنوات الأخيرة، ولكن قد تكون فترة شهر العسل قد انتهت.

محللون متفائلون، ويعتقد Canalys أن هذا هو أسوأ انخفاض سيشهده سوق أجهزة الكمبيوتر في عام 2023 ، بينما تتوقع كلتا المجموعتين البحثيتين أن تشهد تعافيًا في أقرب وقت في النصف الثاني من عام 2023، ومن المقرر أن تخضع أجهزة الكمبيوتر القديمة للترقيات، بما في ذلك أجهزة Chromebook في المدارس، بينما سيتم تحديث الشركات إلى أنظمة Windows 11. كما ترى IDC أن التباطؤ يعطي المصنعين فرصة لنقل بعض الإنتاج خارج الصين .

ولا تزال هناك ملاحظة تحذير، حيث تحذر IDC من أن صناعة الكمبيوتر الشخصي قد تكون في وضع "شاق" إذا استمرت فترات الركود حتى عام 2024. على الرغم من أن الانخفاضات الحادة قد تكون قد انتهت، إلا أن السوق قد يستغرق وقتًا طويلاً للتعافى ولا تتفاجأ إذا كانت العلامات التجارية تعمل بأمان نسبيًا مع أجهزة الكمبيوتر التي يعرفون أنه من المحتمل بيعها، بدلاً من تجربة تصميمات غير عادية .