شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يمنح المشتركين المتميزين مقاطع فيديو بجودة 1080 بكسل أعلى من غيرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم يوتيوب جودة فيديو عالية الدقة 1080 بكسل "محسّنة" للمشتركين المميزين ولكنه متاح فقط على نظام التشغيل iOS في الوقت الحالى مع توفر الخيار على الويب قريبًا.

ووفقًا لموقع YouTube، فإن خيار 1080 Premium الجديد هو "إصدار معدل بت محسن بدقة 1080 بكسل" ومن المفترض أن يجعل الأشياء تبدو أكثر وضوحًا، خاصةً مع مقاطع الفيديو الثقيلة في التفاصيل والحركة، وفقا لتقرير theverge.

وإذا كان كل هذا يبدو مألوفًا، فذلك لأن YouTube بدأ في اختبار هذه الميزة في وقت سابق من هذا العام وكان لديه بعض القلق من أن الشركة ستضغط على خيار 1080 بكسل الحالي لغير المشتركين،و لحسن الحظ فإن خيار 1080p القياسي لا يذهب إلى أي مكان ، ولا حتى لأعضاء Premium.

ولا يزال بإمكانك استخدام خيار 1080p القياسي في مقاطع الفيديو (حتى تلك التي تحتوي على 1080p Premium)، ولن تحتوي جميع مقاطع الفيديو على خيار 1080p Premium، إما كما يقول YouTube، لن تشاهده على مقاطع الفيديو التي تم تحميلها بدقة أعلى أو أقل من 1080 بكسل أو شورت أو في البث المباشر.

إلى جانب هذه الميزة، كشف YouTube عن عدد قليل من الميزات الأخرى القادمة إلى Premium ، بما فى ذلك قدرة المستخدمين على iOS على مشاهدة مقاطع الفيديو مع الأصدقاء وأفراد الأسرة باستخدام FaceTime عبر SharePlay.

ويقدم النظام الأساسي بالفعل ميزة مماثلة على Android ، حيث يتيح للمشتركين استخدام Google Meet للمشاركة في مشاهدة مقاطع الفيديو مع أشخاص آخرين، سواء دفعوا مقابل Premium أم لا.

وهناك أيضًا ميزة Premium جديدة سهلة الاستخدام تتيح لك المتابعة من حيث توقفت في مقاطع الفيديو عبر Android و iOS وموقع سطح المكتب للنظام الأساسي، ويبدو هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كنت تشاهد شيئًا ما على هاتفك وتريد تفجيره على شاشة أكبر، مثل الكمبيوتر المحمول.

ولكن من الجيد أيضًا أن تكون قادرًا على متابعة مشاهدة شيء ما أثناء التنقل إذا بدأت بمشاهدته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، والعكس صحيح.

بالاضافة إلى ذلك، يقوم YouTube بتوسيع ميزة قائمة الانتظار المميزة الخاصة به لتشمل الهواتف والأجهزة اللوحية، مما يتيح لك إنشاء قائمة بمقاطع الفيديو التي تريد مشاهدتها بعد ذلك.

كما أنها تطرح ميزة التنزيلات الذكية التي بدأت في اختبارها العام الماضي، ويضيف هذا تلقائيًا مقاطع الفيديو الموصى بها إلى مكتبتك أثناء اتصالك بشبكة Wi-Fi، مما يسمح لك بمشاهدتها عندما تكون غير متصل بالإنترنت، في حين أن هذا يبدو مفيدًا عندما تكون على متن طائرة أو مسافرًا بدون خدمة وتنسى تنزيل مقاطع الفيديو مسبقًا، يبدو أنه قد يكون نوعًا من التخزين المؤقت إذا لم تقم بتعطيله.