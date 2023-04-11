شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Arianespace تطلق أقمارا عسكرية أوروبية جديدة إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Arianespace عن خطط لإطلاق أقمار عسكرية جديدة إلى مدارات الأرض، وحول الموضوع قال ستيفان الرئيس التنفيذي للشركة، "في شهر يونيو المقبل تخطط شركتنا لإطلاق قمرين عسكريين إلى الفضاء بواسطة صاروخ من نوع Ariane 5، أحدهما لفرنسا والآخر لألمانيا".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف "أحد أول صواريخ Ariane 6 سيحمل أيضا إلى مدارات الأرض ثالث قمر فرنسي مخصص لمراقبة الأرض، وهو قمر عسكري أيضا، بالإضافة إلى هذه الأقمار يتركز نشاط شركتنا بشكل رئيسي على إطلاق الأقمار المدنية".

وحول الإعلان عن موعد إطلاق أول صواريخ Ariane 6 الجديدة قال: "لا أريد تحديد الشهر واليوم بالضبط حتى لا أكون مضللاً، لكن يمكنني القول إن مهمة الإطلاق ستنفذ قبل نهاية العام الجاري، نحن نعمل على تنفيذ هذا الهدف".

وتعد صواريخ Ariane 6 التي ستعتمد في عمليات الإطلاق المستقبلية هي صواريخ فضاء أوروبية من الجيل الجديد، وستطلق منها نسختان: نسخة Ariane 62 الخفيفة القادرة على نقل حمولات تصل إلى 5 أطنان إلى الفضاء، ونسخة Ariane 64 التي ستكون قادرة على نقل 10،5 طن من الحمولات إلى المدارات الفضائية.

وكان من المفترض أن يتم الإطلاق الأول لهذا النوع من الصواريخ عام 2020 لكن العملية أجّ=لت عدة مرات بسبب انتشار جائحة كورونا وبسبب الصعوبات التي واجهتها عملية التطوير.