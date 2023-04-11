شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Arianespace تطلق أقمارا عسكرية أوروبية جديدة إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر
وحول الإعلان عن موعد إطلاق أول صواريخ Ariane 6 الجديدة قال: "لا أريد تحديد الشهر واليوم بالضبط حتى لا أكون مضللاً، لكن يمكنني القول إن مهمة الإطلاق ستنفذ قبل نهاية العام الجاري، نحن نعمل على تنفيذ هذا الهدف".
وتعد صواريخ Ariane 6 التي ستعتمد في عمليات الإطلاق المستقبلية هي صواريخ فضاء أوروبية من الجيل الجديد، وستطلق منها نسختان: نسخة Ariane 62 الخفيفة القادرة على نقل حمولات تصل إلى 5 أطنان إلى الفضاء، ونسخة Ariane 64 التي ستكون قادرة على نقل 10،5 طن من الحمولات إلى المدارات الفضائية.
وكان من المفترض أن يتم الإطلاق الأول لهذا النوع من الصواريخ عام 2020 لكن العملية أجّ=لت عدة مرات بسبب انتشار جائحة كورونا وبسبب الصعوبات التي واجهتها عملية التطوير.