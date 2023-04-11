تكنولوجيا: سامسونج تدعم جهاز Galaxy Tab S9 بتحسينات كبيرة مقارنة بالإصدار السابق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق جيل جديد من الأجهزة اللوحية المميزة في سلسلة Galaxy Tab S9، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن الإصدار الرئيسي من السلسلة يأتي بترقية كبيرة مقارنة بإصدار الشركة السابق.

تتضمن سلسلة Galaxy Tab S9 المرتقبة من سامسونج الإصدار الرئيسي Galaxy Tab S9 إلى جانب إصدار Galaxy Tab S9 Ultra أو قد تقدم العملاق الكوري إصدار Plus.

ولقد أكدت أحدث التسريبات على الترقية الكبيرة المقدمة في Galaxy Tab S9 حيث يضم بطارية بقدرة 8500 mAh أي سعة أعلى من إصدار الشركة السابق الذي جاء بقدرة بطارية 8000 mAh.

كما أشار المحلل “Ross Young” إلى أن الإصدار الرئيسي من الأجهزة اللوحية يأتي بتحسينات في الشاشة، حيث من المتوقع أن يضم شاشة Super AMOLED بحجم 11 إنش على غرار Tab S8.

يذكر أن التسريبات التي جاءت من Young لم تقدم تفاصيل أكثر حول التحسينات المقدمة من سامسونج في هذا الإصدار، إلا أن التوقعات تشير إلى أن أجهزة Galaxy Tab S9 قد تنافس أجهزة iPad Pro في الأسواق.

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