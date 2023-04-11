شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور صواريخا جديدة لإطلاق وحدات محطتها المدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز "خرونيتشيف" الروسي أنه يعمل على تطوير نماذج جديدة من صواريخ الفضاء لإطلاق أقسام المحطة المدارية الروسية الواعدة، وحول الموضوع قال مدير المركز، أليكسي فوروتشكو: "يقوم مركزنا بتطوير صواريخ Angara-A5M لإطلاق وحدات المحطة المدارية الروسية الواعدة (ROS)".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف "انتهينا من تصميم مسودة تصاميم صواريخ Angara-A5M الفضائية الثقيلة، والتي حصلت على خصائص محسنة، ويجري العمل على وضع التصاميم النهائية لهذه الصواريخ، كما يتم العمل على وضع تصاميم لتكييف هذه الصواريخ مع الوحدات المختلفة للمحطة الجديدة".

كما أنه في أبريل 2021 كان نائب رئيس الوزراء الروسي حينها، دميتري بوريسوف، قد أشار إلى أن الوضع الفني لأقسام المحطة الفضائية الدولية ليس بأفضل حال، لذا فإن روسيا تركز على تطوير وحدتها المدارية الخاصة في حال تخليها عن المحطة الدولية، وفي أكتوبر 2022، صرح وزير الصناعة والتجارة في الاتحاد الروسي دينيس مانتوروف للصحافيين بأن التكلفة الأولية لإنشاء محطة مدارية روسية واعدة باتت معروفة.

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى "أن المحطة المدارية الروسية الواعدة قد تغني روسيا عن خدمات المحطة الفضائية الدولية، ومن المفترض أن تكون الوحدة الأساسية لهذه المحطة عبارة عن وحدة علمية ووحدة لتأمين الطاقة، وهي نفسها التي كانت روسيا تخطط لإرسالها نحو المحطة الفضائية الدولية عام 2024 ".