شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. متصفح جوجل كروم يحصل على دعم WebGPU؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت جوجل دعمًا لـ WebGPU في أحدث إصدار تجريبي لمتصفح كروم، وسيتم تفعيل WebGPU في الإصدار القادم من المتصفح، كروم 113، باعتباره واجهة برمجة تطبيقات افتراضية، مما يسمح لتطبيقات الويب باستخدام بطاقة رسومات الكمبيوتر بأقصى إمكاناتها.

يعد WebGPU هو واجهة برمجة تطبيقات جديدة تمكن تطبيقات الويب من إجراء عمليات العرض والحساب على وحدة معالجة الرسومات المخصصة لأجهزة الكمبيوتر، مع ميزات متقدمة ودعم قوي للحسابات العامة، حيث يحتوي على واجهة JavaScript سهلة الاستخدام، والتكامل مع الوعود، وتجربة تطوير مبسطة.

ما هو WebGPU؟

وتوفر واجهة برمجة التطبيقات مزيدًا من المرونة في برمجة وحدة معالجة الرسومات وإمكانيات متقدمة غير موجودة في WebGL ، مما يؤدي إلى فوائد كبيرة مثل عبء عمل جافا سكريبت أقل بكثير لنفس الرسومات واستنتاجات نموذج التعلم الآلي أسرع بثلاث مرات.





كيف يساعد WebGPU المستخدمين؟ويمكن أن يساعد WebGPU المطورين في إنشاء نفس المستوى من الرسومات باستخدام كود أقل بكثير، كما أنه يحسن أداء التعلم الآلي بأكثر من ثلاث مرات، وهي ميزة مهمة، خاصة وأن نماذج الذكاء الاصطناعي واللغات الكبيرة أصبحت أكثر انتشارًا، لذلك، يمكنك توقع أداء أفضل للألعاب السحابية وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الويب الأخرى.

وقالت جوجل أن الإصدار الحالي من WebGPU هو مجرد بداية لسلسلة من التحديثات والتحسينات، إنهم يعملون على تطوير ميزات رسومات أكثر تقدمًا، وهم يخططون لتحسين تجربة التطوير لإنشاء محتوى يعمل على WebGPU.

وكشفت جوجل أن العديد من مكتبات WebGL الشعبية تعتمد دعم WebGPU.

وسيكون الإصدار الأولي من WebGPU متاحًا على كروم 113 لأجهزة Windows مع دعم Vulkan و Direct3D 12، بالإضافة إلى macOS و كرومOS، وسيتم إضافة دعم الأنظمة الأساسية الأخرى، مثل Linux و Android ، قريبًا.

وبينما لا يزال WebGPU قيد التطوير على Firefox وSafari، يكون التنفيذ الأولي موجودًا بالفعل على كروم، وفقًا لجوجل، سيكون الإصدار الأول من WebGPU متوافقًا مع كروم OS وmacOS وWindows، ستدعم أجهزة كرومbook التي تدعم Vulkan API واجهة WebGPU API، وسيتم إضافة دعم الأنظمة الأساسية الأخرى في وقت لاحق من العام.