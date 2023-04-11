علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن AeroActive Portal بهاتف Asus ROG Phone 7 Pro

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اقترب موعد إطلاق الجيل القادم من هواتف Asus ROG، ومن المقرر ان يتم الإطلاق في 13 أبريل (هذا الخميس).

وشوهد تصميم الهاتف بالفعل في الصور من قبل السلطة اللاسلكية التايوانية، ولكن الآن وجد المسرب الشهير Evan Blass صورًا رسمية المظهر للطرازين القادمين.

Asus ROG Phone 7 و ROG Phone 7 Pro. سيتم تشغيل كلاهما بواسطة Snapdragon 8 Gen 2 ، ولا توجد أي معلومات عن إصدار Dimensity حتى الآن. يستعير طراز Pro الجديد ميزة من 6D Ultimate من العام الماضي، وهي AeroAtive Portal.

AeroAtive Portal، هي عبارة عن رفرف يفتح لمنح AeroActive Cooler وصولاً مباشرًا إلى المبدد الحراري لمجموعة الشرائح.

وعلى ما يبدو، فإن هاتف Asus ROG Phone 7 Pro فقط الذي سيكون به AeroAtive Portal.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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