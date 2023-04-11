تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هواتف Vivo T2 5G وT2x 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Vivo بشكل رسمي عن هواتف Vivo T2 5G وT2x 5G التي تنافس في الأسواق بدءاً من 18 من أبريل.

هاتف Vivo T2 5G

يتميز هاتف Vivo T2 بشاشة AMOLED بحجم 6.38 إنش، وجودة عرض FHD+ أو بدقة 2400 في 1080 بيكسل، وتدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، أيضاً تتميز الشاشة بسطوع 1300 nit، كما تضم الشاشة كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل في نتوء الشاشة.

أيضاً يدعم الهاتف تقنية Wi-Fi، والبلوتوث، وGPS، ويأتي بمنفذ USB C، كما ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 4500 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

كما يتميز الهاتف بأبعاد 158.91 في 73.53 في 7.80مم، ووزن 172 جرام، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 695، ويأتي بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم الهاتف التخزين الخارجي في microSD.

وينطلق Vivo T2 بواجهة Funtouch OS، ونظام تشغيل Android 13، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Vivo T2 5G بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري والتثبيت الإلكتروني، ويأتي مستشعر bokeh الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل.

هاتف Vivo T2x 5G

يتميز هاتف Vivo T2x 5G بشاشة IPS LCD بحجم 6.58 إنش، وجودة عرض Full HD+ أو دقة 1080 في 2400 بيكسل، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف كاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وفلاش LED.

وتأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يضم الهاتف واجهة FunTouch OS 13 ونظام تشغيل Android 13.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 6020، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة 128 جيجا بايت في سعة UFS 2.2.

وينطلق الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 18W، وتقدم Vivo الهاتفين بميزة الذاكرة الإفتراضية 3 جيجا بايت رام، وتقنية البلوتوث 5.1، ويتميز هاتف T2x بأبعاد 164.05 في 75.6 في 8.15مم، ووزن 184 جرام.

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