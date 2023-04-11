تكنولوجيا: هاتف Google Pixel Fold قد يأتي بشاشة OLED أكثر تقدمًا من Galaxy Z Fold5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في العام الماضي، قدمت Samsung Display مجموعة مواد M12 لشاشات OLED، والتي تم استخدامها في هواتف Galaxy Z Flip4 و Z Fold 4 أولاً، ثم ظهرت لاحقًا على شاشات LTPO في iPhone 14 Pro و 14 Pro Max.

والآن، ذكر المنشور الكوري The Elec أن الشركة تقوم بإعداد مجموعات مواد M13 و M14.

يمكن استخدام M13 بهاتف Google Pixel Fold والذي قد تأخر إطلاقه عدة مرات.

وقد يأتي الهاتف بشاشة أفضل من Galaxy Z Flip5 و Z Fold5، حيث من المتوقع أن تلتصق بنفس مواد M12 التي تم تعيينها مثل سابقاتها (مجموعة المواد تشير إلى تكوين لوحات OLED).

يعد وجود شاشات أفضل قابلة للطي من جوجل أمرًا غير معتاد نظرًا لأن الشركة نادرًا ما تختار أحدث التقنيات.

ووفقًا لـ The Elec، ستطلب أبل شاشات M12 لجميع إصدارات iPhone 15 الأربعة. كما يقال إن Samsung Display تعمل على تطوير صيغة مخصصة يطلق عليها اسم M14، والتي ستستخدمها أبل حصريًا لجيل iPhone 16 في العام المقبل.

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