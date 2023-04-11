تكنولوجيا: تسلا تكتشف طريقة جديدة لصنع سيارات كهربائية بأسعار معقولة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تزداد شعبية السيارات الكهربائية كل يوم، ومع ذلك، فإن التكنولوجيا لا تزال باهظة الثمن. وتعمل بعض الشركات المصنعة الصينية، مثل BYD، على نماذج مختلفة لتغيير هذا الوضع، لكن تطوراتها لا تؤثر على الأسواق الأوروبية والأمريكية.

لحسن الحظ، يبدو ان تسلا وجدت حلاً لمشكلة السيارات الكهربائية الميسورة التكلفة

فقد أعلنت شركة تسلا عن خطط لاستخدام تقنية بطاريات ليثيوم الحديد الفوسفاتية (LFP) في شاحناتها شبه الكهربائية وسياراتها الكهربائية ذات الأسعار المعقولة.

كان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك Eln Musk مدافعًا صريحًا عن بطاريات LFP التي يتم توفيرها في الغالب من قبل الشركات المصنعة الصينية. وصرح ماسك في شهر مارس أن الغالبية العظمى من الأحمال الثقيلة للكهرباء ستكون من الخلايا القائمة على الحديد.

كشفت “الخطة الرئيسية الثالثة” من تسلا، والتي صدرت يوم الأربعاء، أن بطاريات LFP ستُستخدم في الشاحنات الكهربائية الثقيلة “قصيرة المدى”، والتي يطلق عليها اسم “Semi Light”.

لم تقدم الشركة حتى الآن مزيدًا من التفاصيل، مثل تاريخ الإطلاق. ولكن في شهر ديسمبر الماضي، بدأت تسلا في تسليم شاحناتها شبه الكهربائية بمدى قيادة يبلغ 500 ميل لكل شحنة، باستخدام بطاريات النيكل. كما أعلنت الشركة سابقًا عن خطط لإصدار نطاق 300 ميل.

ستستخدم السيارات الكهربائية الصغيرة التي تقترحها الشركة بطاريات LFP بسعة 53 كيلو واط في الساعة، مقارنة بسعة 75 كيلو واط في الساعة بـ Model Y وModel 3.

كما التزمت تسلا بخفض تكاليف التجميع بنسبة 50٪ في أجيال السيارات المستقبلية، والتي ستكون كذلك. تخطط الشركة لاستخدام بطاريات LFP في سياراتها متوسطة الحجم؛ Model Y وModel 3، على الرغم من عدم تقديم جدول زمني.

في الوقت الحالي، تستخدم تسلا البطاريات القائمة على النيكل لمعظم سياراتها من Model 3 و Model Y المباعة في الولايات المتحدة.

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