تكنولوجيا: تحديث HarmonyOS 3 يصل لمزيد من الهواتف الذكية… بما في ذلك هواتف Honor

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي أنه من المقرر ان يتوسع نظام HarmonyOS الخاص بها مع دعم المزيد من الإصدارات الرائدة التي تم إصدارها في عامي 2019 و 2020.

وتخطط الشركة لإصدار النسخة الرسمية من HarmonyOS 3 لسبعة إصدارات، بما في ذلك Huawei Nova 10 SE والعديد من أجهزة Honor مثل Honor 30 و Honor V30 و Honor 30 Pro و Honor V30 Pro و Honor 30 Pro + و Honor Play4 Pro. .

جعلت الشركة أيضًا من السهل نسبيًا على المستخدمين التحديث إلى أحدث إصدار من HarmonyOS 3. اولاً سيتعين عليهم التأكد من تحديث تطبيق My Huawei> الخدمات> تطبيق Member Center إلى أحدث إصدار قبل الترقية، وذلك من خلال الإعدادات> تحديث النظام> تحديث البرنامج .

بعد ذلك، يمكنهم الاشتراك في الترقية من خلال My Huawei> الخدمات> الصفحة الرئيسية للتطبيق للمتبنين الأوائل.

تخطط الشركة أيضًا لإطلاق نماذج توظيف تجريبية في منتصف أبريل، والتي ستتضمن العديد من أجهزة Honor مثل Honor 30S و Honor 10 و Honor 30 Youth Edition و Honor V10 و Honor 20S و Honor Play4T Pro و Honor X10 و Honor 9X و Honor X10 Max و Honor 9X Pro و Honor 20 Youth Edition و Honor 10 Youth Edition و Honor 20i و Honor Play3 و Honor 8X.

ستشمل نماذج التوظيف التجريبية العامة ايضًا كل من؛ Huawei Nova 6 SE و Huawei Nova 5 و Huawei Nova 5i Pro و Huawei Nova 5i و Huawei Nova 5z و Huawei Nova 4 و Huawei Enjoy 20 5G و Huawei Nova 4e و Huawei Enjoy 20 Pro 5G و Huawei Enjoy Z 5G و Huawei Enjoy 20 Plus 5G و Huawei Enjoy 10S و Huawei Enjoy 9S و Huawei Enjoy 10 Plus و Huawei Maimang 9 5G و Huawei Maimang 8 و Honor 20 و Honor 20 Pro و Honor V20 و Honor Magic2 و Honor V20 Moschino و Honor Play4 و Huawei MatePad 10.4 inch و Huawei MatePad 5G 10.4 inch.

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