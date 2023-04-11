شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على آخر موعد لاستخدام الكود المجانى #5*155* للمكالمات والميجابايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، خلال شهر ابريل الجارى باليوبيل الفضى بمرور 25 عامًا على نشأته، وبهذه المناسبة أصدر الجهاز كود مجانى موحد #5*155* يمنح المستخدمين هدايا مجانية من خلال مقدمى الخدمات ينتهي العرض اليوم الثلاثاء فى 12 عند منتصف الليل.

أنشئ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى عام 1998 تحت مسمى مرفق الاتصالات بهدف إدارة وتنظيم مرفق الاتصالات.

وفى عام 2003 ومع دخول أكثر من مقدم خدمة للسوق المصرية سواء فى خدمات المحمول أو بخدمات الانترنت الثابت صدر قانون الاتصالات رقم 10 بتغيير مسمى مرفق الاتصالات ليصبح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وأسند إلي الجهاز مهمة إدارة وتنظيم سوق الاتصالات والاضطلاع بمهام منح التصاريح والتراخيص اللازمة للمشغلين ومقدمى خدمات الاتصالات، ومراقبة السوق للتأكد من تطبيق معايير المنافسة العادلة، وجودة الخدمات، والحفاظ على حقوق المستخدمين.