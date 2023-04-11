شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع كبير فى أسعار البيتكوين بنسبة 5.94 % فى الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت البيتكوين اليوم الثلاثاء 11 أبريل، أرباح بنسبة 5.94 %، يأتي الارتفاع المفاجئ في أسعار البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى كجزء من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة والفوضى في الأنظمة المصرفية في الولايات المتحدة، في الـ 24 ساعة الماضية، ارتفع سعر البيتكوين بمقدار 1،661 دولارًا.

إيثر، التي من المقرر أن تحصل على ترقية لشنغهاي يوم الثلاثاء، ضخت أرباحًا بنسبة 3.66 %، في وقت كتابة هذا التقرير، بلغت قيمة ETH 1،923 دولارًا، وارتفعت بمقدار 65 دولارًا في الـ 24 ساعة الماضية .

وارتفع سوق العملات المشفرة بشكل عام في سلم التقييم بنسبة 4.40 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ CoinMarketCap ، حيث تبلغ القيمة السوقية للعملات المشفرة 1،24 تريليون دولار.

وقال راجاجوبال مينون، نائب رئيس WazirX لـ Gadgets 360:"شهدت العملات الرقمية ذات الصلة أيضًا ارتفاعًا في الأسعار خلال الـ 24 ساعة الماضية مع التصفية التي أدت إلى انخفاض تقلب الأسعار تدريجيًا على مدار العامين الماضيين".

ويجب على المستثمرين في Bitcoin وغيرها من العملات المشفرة تتبع بيانات الماكرو المهمة في الأسبوع المقبل، مع كون مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) أحد أهم المقاييس للأسواق المالية.

يقوم السوق بتقييم ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في رفع سعر الفائدة مرة أخرى أو سيتوقف مؤقتًا بناءً على أحدث بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة وتراجع التضخم ، "قال فريق البحث في CoinDCX لـ Gadgets 360.