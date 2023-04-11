تكنولوجيا: إطلاق سماعة LG XBOOM جديدة مع بطارية تدوم حتى 20 ساعة في الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت LG مؤخرًا أحدث إضافة لها إلى مجموعة مكبرات الصوت XBOOM، وهي مكبرات الصوت البرجية XL7، في الولايات المتحدة.

تم تصميم XL7 كجهاز متعدد الإمكانات للحفلات، ويوفر الجهاز شاشة Dot Matrix LED تتيح للمستخدمين تخصيص مكبرات الصوت الخاصة بهم بمزيج من الألوان وحركات الإضاءة الحلقية الديناميكية، بالإضافة إلى النصوص المخصصة والمؤثرات المرئية المتاحة من مكتبة تضم الرسوم المتحركة والأنماط والشخصيات؛ يمكن الوصول إليها جميعًا بسهولة من خلال تطبيق LG XBOOM.

توفر السماعة ايضًا صوتًا قويًا بفضل مكبر الصوت ذو النطاق الكامل مقاس 8 بوصات ومكبر الصوت مقاس 2.5 بوصة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح مُحسِّن الصوت الديناميكي من إل جي للمستمعين تجربة صوت جهير عميق وغني بأي مستوى صوت.

تم تصميم XL7 أيضًا لسهولة النقل مع مقبض تلسكوبي وعجلات انزلاقية سلسة، مما يجعل من السهل اصطحاب الجهاز معك أينما ذهبت. كما ان الجهاز ايضًا مدعوم بمعيار IPX4 لمقاومة الماء.

ربما تكون أفضل ميزة في XL7 هي عمر البطارية الطويل. فمع عمر بطارية يصل إلى 20 ساعة، يمكنك مواصلة الحفلة طوال الليل. وإذا كنت بحاجة إلى إعادة الشحن، فيأتي الجهاز مزود بخيارات اتصال متعددة، بما في ذلك البلوتوث والمدخل الإضافي القياسي.

تتوفر سماعة XBOOM XL7 الآن على LG.com وتجار تجزئة محددين في جميع أنحاء الولايات المتحدة بسعر 599 دولار.

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