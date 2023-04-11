تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هاتف Oppo Reno10 Pro Plus قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هاتف Reno10 Pro Plus القادم من Oppo، كما كشفت التسريبات عن مواصفات المعالجات التي تدعم هواتف Reno10 وReno10 Pro.

بدأت شركة Oppo في الإستعداد لإطلاق سلسلة هواتف Reno10 التي تتضمن ثلاثة من الإصدارات الجديدة Reno10 وReno10 Pro وأيضاً Reno10 Pro Plus.

ولقد أوضحت التسريبات أن هاتف Reno10 يأتي برقاقة معالج Snapdragon 778G، بينما ينطلق هاتف Reno10 Pro برقاقة معالج Dimensity 8200.

من جانب أخر يأتي Reno10 Pro Plus برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، ويضم شاشة بحجم 6.74 إنش وتتميز بتصميم منحني، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz.

أيضاً يدعم الهاتف ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4700 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

كما يأتي Reno10 Pro Plus بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي IMX890 من سوني بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر Sony IMX355 بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يأتي مستشعر OmniVision OV64b الثالث بدقة 64 ميجا بيكسل مع عدسات periscope telephoto.

وتقدم Oppo الهاتف بكاميرة سيلفي مميزة بمستشعر Sony IMX709 بدقة 32 ميجا بيكسل، ويتميز إطار الهاتف بتصميم من البلاستيك.

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