تكنولوجيا: الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من Xiaomi Pad 6 يدعم الشحن السريع بقدرة 27W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق جيل جديد من الأجهزة اللوحية، ولقد أكدت أحدث التسريبات على دعم سلسلة Xiaomi Pad 6 قدرة شحن 27W للإصدارات الخاصة بالأسواق العالمية.

رصدت سلسلة Xiaomi Pad 6 في قاعدة بيانات IMDA خلال الفترة الماضية، ومن ثم أعتمدت في SGS Fimko والتي كشفت عن تقنية الشحن لهذه الإصدارات.

ولقد أوضحت قاعدة بيانات “SGS” أن الإصدار الرئيسي Xiaomi Pad 6 قد سجل بنموذج رقم 2304RP34G، على أن يدعم هذا الإصدار تقنية الشحن السريع بقدرة 27W للنموذج الخاص بالأسواق العالمية، بينما يأتي الإصدار الخاص بالسوق الصيني بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

أيضاً كشفت التسريبات عن دعم جهاز Xiaomi Pad 6 اللوحي بشاشة LCD بحجم 11 إنش، وجودة عرض 2.8K، ومعدل تحديث 120Hz.

كما ينطلق الجهاز اللوحي برقاقة معالج Snapdragon 870، ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 8840 mAh، ويأتي في السوق الصيني بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن الجهاز اللوحي يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، كما يرتكز الجهاز على واجهة MIUI 14، ونظام تشغيل Android 13.

ومن المتوقع أن يكون Xiaomi Pad 6 أول إصدارات شاومي من الأجهزة اللوحية التي تدعم معايير منافذ USB 3.x.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن جهاز Pad 6 Pro اللوحي يأتي للسوق الصيني بشاشة AMOLED بحجم 11 إنش، بجودة عرض 2.8K، كما يضم الجهاز رقاقة معالج Snapdragon 8 Plus Gen 1، وكاميرة خلفية مزدوجة، مع 4 من المكبرات الصوتية، كما يدعم تقنية إستشعار البصمة.

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