شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء يطالبون بحظر الهواتف الذكية لمن هم دون 16 عامًا.. تصيبهم باكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت دراسة حديثة بضرورة منع الأطفال دون سن 16 عامًا من استخدام الهواتف الذكية، وتخشى مجموعة UsforThem البحثية، أن تؤدي تطبيقاتهم التي تسبب الإدمان إلى تشتيت انتباه الأطفال وانعزالهم واكتئابهم، كما أنها تريد "تحذيرات صحية على غرار التبغ" على عبوات الهاتف المحمول.

وتدعو الحملة، التي يدعمها خبراء ونواب، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للمساعدة في مكافحة الاعتماد الرقمي للأطفال، وقالت كاثرين بيربالسينغ ، مصلحة المدارس: "إن حظر الهواتف الذكية لمن هم دون سن 16 عامًا ضرورة مطلقة".

وأضافت بيربالسينغ، التي يطلق عليها اسم مديرة المدرسة الأكثر صرامة في بريطانيا: "نحن نحظر جميع أنواع الأشياء لمن هم دون 16 عامًا: الجنس، والسجائر، والكحول، والقيادة، وحتى بعض الأفلام، "ومع ذلك ، فإننا نجعل الوصول إلى هذه الأشياء والأسوأ من ذلك عبر الهاتف الذكي أمرًا سهلاً للغاية، ويتم ذلك بدون معرفة الوالدين، ناهيك عن كيفية كسر الهواتف لأدمغتهم."

وقالت النجمة السابقة لبرنامج Peep Show ، صوفي وينكلمان، التي أخرجت ابنتيها مرتين من "مدارس التكنولوجيا الثقيلة"، إنها تعتقد أن الاستخدام المنتظم للهواتف وتطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل TikTok يعيق قدرة الأطفال على التعلم.

وقال وينكلمان، 42 عامًا - وهي متزوجة من اللورد فريدريك وندسور، نجل الأمير مايكل أمير كينت -: "إن استخدام الإنترنت بأي صفة هو إدمان مثل الجحيم، "الإنترنت عبارة عن برية سامة نسمح للأطفال بالمرور من خلالها دون حماية، "عشت في كاليفورنيا وقضيت بعض الوقت مع كبار الشخصيات في وادي السيليكون، ومن الواضح أنهم لم يتركوا أطفالهم في أي مكان بالقرب من الشاشات."