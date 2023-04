شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية استرداد الرسائل النصية المحذوفة على جهاز آيفون الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تكن هناك أي طرق قوية لاسترداد رسائل آيفون المحذوفة، لكن مع إدخال نظام التشغيل iOS 16، منحت آبل مستخدمي آيفون طريقة لاسترداد رسائل آي مسج المحذوفة بسرعة وسهولة.

وإذا كان جهاز آيفون الخاص بك لا يعمل بنظام iOS 16، فهناك حلول أخرى يمكنك استخدامها لاسترداد أي رسائل مفقودة.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول استرداد آى مسج

كيفية استعادة النصوص من تطبيق الرسائل

يمكن لأي آيفون يعمل بنظام iOS 16 أو أي إصدار أحدث من البرامج استعادة الرسائل المحذوفة بسهولة.

يعمل نظام حذف الرسائل الجديد بشكل مشابه لكيفية عمل حذف الصور في تلك الرسائل المحذوفة التي ستستمر لمدة 40 يومًا تقريبًا قبل حذفها نهائيًا.

هذا يعني أن أي محادثات نصية تم حذفها لأكثر من شهر لن تتمكن من استعادتها باستخدام الطريقة التالية، لذلك ستحتاج إلى الرجوع إلى خيارات الاستعادة الأخرى في وقت لاحق أسفل الصفحة.

الخطوة 1: افتح تطبيق الرسائل على جهاز آيفون الخاص بك.

الخطوة 2: حدد زر تحرير في الزاوية اليسرى العليا للكشف عن قائمة منسدلة.

الخطوة 3: حدد إظهار المحذوفة مؤخرًا من القائمة المنسدلة.

الخطوة 4: ابحث عن الرسالة التي تريد حذفها من القائمة وحددها.

الخطوة 5: مع تمييز الرسالة ، حدد Recover في الركن الأيمن السفلي ، ثم أكد الاختيار عن طريق تحديد Recover Message.

بمجرد الانتهاء من ذلك، ستظهر الرسالة في الدردشة مع الشخص المحدد كما لو لم تغادر أبدًا.

إذا قمت بتمكين النسخ الاحتياطي على آى كلاود وتم عمل نسخة احتياطية لجهاز iPhone الخاص بك في الموعد المحدد ، فيجب أن تكون النصوص المحذوفة متاحة من أحدث نسخة احتياطية. تعمل الخدمة على نسخ الرسائل المرسلة عبر iMessage و SMS و MMS احتياطيًا ، ولكنها تتطلب نفس بطاقة SIM كما هو الحال عند إنشاء النسخة الاحتياطية. تجدر الإشارة إلى أنه إذا تم نسخ هاتفك احتياطيًا بعد حذف الرسائل ، فلن تساعد هذه الطريقة في استعادتها.

كيفية استعادة النصوص من نسخة آى كلاود الاحتياطية

بمجرد استعادة النسخة الاحتياطية ، يجب أن تكون قادرًا على الوصول إلى أي نصوص كانت على هاتفك عند النسخ الاحتياطي لأول مرة.

الخطوة 1: اذهب إلى الإعدادات> الاسم> iCloud> iCloud Backup.

الخطوة 2: تأكد من تمكين النسخ الاحتياطي على iCloud.

الخطوة 3: امسح جهاز iPhone الخاص بك بالانتقال إلى الإعدادات> عام> إعادة تعيين.

الخطوة 4: اختر مسح كل المحتويات والإعدادات.

الخطوة 5: سيتم سؤالك عما إذا كنت تريد استعادة iPhone الخاص بك من iCloud Backup.

الخطوة 6: اختر الاستعادة من iCloud Backup.

كيفية استعادة النصوص من جهاز Mac الخاص بك

إذا قمت بالنسخ الاحتياطي إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، فقد يكون لديك سلسلة من النسخ الاحتياطية محفوظة بالفعل.

قم بتعطيل Find My iPhone على هاتفك.

انقر فوق الإعدادات> اسمك> Find My> Find My iPhone وقم بإيقاف تشغيل التبديل. (كن مستعدًا لكتابة كلمة مرور معرف Apple الخاص بك لإيقاف تشغيل Find My iPhone.) ، قم بما يلي:

الخطوة 1: قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر USB.

الخطوة 2: افتح Finder عن طريق النقر المزدوج على أيقونة القرص الصلب.

الخطوة 3: ضمن الشريط الجانبي للمواقع، ابحث عن جهاز آيفون الخاص بك وانقر فوقه.

الخطوة 4: انقر فوق إدارة النسخ الاحتياطية لعرض جميع النسخ الاحتياطية المحفوظة واختيار أي منها تريد استعادة رسائلك. يجب أن تسبق النسخة الاحتياطية عندما قمت بحذف الرسائل.