شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا يحدث للأقمار الصناعية القديمة؟ وهل يمكن الاستفادة منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة الأقمار الصناعية، إذا نفد وقودها أو حدث شيء لها فإنها لا تعمل، وتدور حول الأرض كانها ميتة، وما يحدث في النهاية هو أن الجاذبية ستسحبها باستمرار وتخفضها، إذا لم يحترق هذا القمر الصناعي عند دخوله الغلاف الجوي مرة أخرى، فستجد أحيانًا أجزاء من هذا الهيكل في إحدى قاراتنا الكبيرة أو في المحيط.

ويتم سحب الأقمار الصناعية القديمة التي نفد وقودها أو لم تعد تعمل بفعل الجاذبية وقد ينتهي بها الأمر في قارة أو في المحيط إذا لم تحترق عند العودة، لتجنب ذلك والاستفادة من هذه الأقمار الصناعية، تعمل وكالة ناسا على OSAM-1 (الخدمة في المدار، والتجميع ، ومهمة التصنيع 1)، والتي سيكون لديها القدرة على الحفاظ على الأصول الرئيسية في الفضاء وترقيتها، وسيسمح هذا باستكشاف الفضاء بشكل أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

لذلك إذا نفد الوقود من مركبة فضائية أو كان بها جزء سيء، فسيكون من الرائع أن نتمكن من إصلاحها، وهذا هو السبب في أن وكالة ناسا تعمل على الخدمة في الفضاء، وقدرات التجميع والتصنيع. OSAM-1 - الخدمة في المدار، مهمة التجميع والتصنيع 1، وفقاً لموقع scitechdaily.

إذن، ماذا يحدث للأقمار الصناعية القديمة؟، حاليًا إما يحترقون عند عودتهم أو يظلون في الفضاء ميتًا، ولكن كل هذا سيتغير مع OSAM-1، سيكون عامل تغيير اللعبة هو الذي سيساعدهم على أن يصبحوا مستدامين وقابلين للترقية في المستقبل.

يحدث للأقمار الصناعية القديمة حاليًا، إما يحترقون بأمان عند عودتهم إلى الغلاف الجوي أو يبقون في الفضاء، ولكن ناسا تعمل على تقنية جديدة يمكن أن تجعل رحلات الفضاء أكثر استدامة من خلال إعادة التزود بالوقود أو ترقية الأقمار الصناعية في الفضاء، مما يطيل من عمرها بشكل كبير، وإليك المزيد حول مهمة الخدمة والتجميع والتصنيع في المدار 1 (OSAM-1).