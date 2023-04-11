تكنولوجيا: سامسونج تبدأ العمل على تطوير جهاز لوحي قابل للطي يعرف ب”Galaxy Z Tab”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في العمل على تطوير إصدار جديد من الأجهزة اللوحية المميزة بتصميم قابل للطي، والذي ينطلق بعنوان “Galaxy Z Tab”.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق سلسلة أجهزة Galaxy Tab S9 اللوحية التي رصدت بالفعل في عدد من التسريبات، ولقد أشارت أحدث التسريبات التي جاءت من @Tech_Reve، على أن سامسونج قد تقدم جهاز Galaxy Z Tab اللوحي خلال الحدث.

ومن المقرر أن يكون جهاز سامسونج اللوحي القابل للطي جزء من سلسلة Z التي تدعم الطي الثلاثي، أو قد يتضمن الجهاز اثنان من مفصل الشاشة.

من جانب أخر لم يكشف مصدر التسريبات عن الكثير من مواصفات جهاز Z اللوحي، إلا أن تسريبات مصورة لبراءة إختراع من سامسونج أوضحت بعض التفاصيل حول الجهاز اللوحي المرتقب.

وتؤكد التسريبات المصورة لبراءة الإختراع على أن الجهاز يضم اثنان من مفصل الشاشة، كما يدعم الجهاز الطي للداخل والخارج، وفقاً لحاجة المستخدم للعمل على الجهاز أو غلق الجهاز.

أيضاً يمكن طي الشاشة لحجم أصغر بأبعاد واسعة، ومن المتوقع أن تكشف سامسونج عن تفاصيل دقيقة حول الجهاز خلال حدث Galaxy Tab S9 القادم.

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