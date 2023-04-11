شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام التشغيل أندرويد 14سيوفر للمستخدمين مزيدا من التحكم فى تخصيص "Material You" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت جوجل مع نظام التشغيل أندرويد 12 ميزة المظهر الجديد "Material You"، والذى أضاف مزيد من الألوان إلى الواجهة، حيث تقوم Material You بتخصيص الواجهة بألوان بناءً على الخلفية الحالية، وتطبيقها عبر الهاتف وواجهة Android وتطبيقات Google وبعض تطبيقات الطرف الثالث، ومع ذلك، باستثناء اختيار اللون الأساسي، لا يوجد مدى كبير للتخصيص، ولكن قد يتغير ذلك قريبًا مع إصدار Android 14 القادم.

وبحسب موقع TOI الهندى، ففي Android 14 Developer Preview 2 ، يوجد شريط تمرير لضبط التباين في Material You theming ، كما رصدته 9to5Google، ويستخدم المظهر التلقائي لنظام Android 13 علم الألوان لضمان التمييز الكافي بين العناصر التي تظهر على الشاشة.

ومع ذلك، لا يزال من الصعب قراءة النص الفاتح على خلفية بيضاء بدون تباين كافٍ، يمكن لمعظم المستخدمين التفريق بين القطع بسهولة بسبب تباين الألوان الواسع، لكن أولئك الذين يعانون من ضعف في البصر قد يستفيدون من تعديلات التباين.

وتم تعيين Android 14 لتحسين إمكانية الوصول إلى سمات المواد من خلال شريط تمرير "مستوى التباين" المُضاف حديثًا ضمن "اللون والحركة" في تطبيق الإعدادات. في حين أن رفع مستوى التباين قد لا يؤثر بشكل واضح على تصميم Android أو ألوانه، فإن بعض التطبيقات المصممة لنظام Android 14 قد تعرض عناصر ذات مستويات تباين متزايدة، كما هو موضح في تطبيق العرض التوضيحي لـ Material Design Catalog من Google.

ويوفر شريط التمرير ثلاثة خيارات: "قياسي" (افتراضي)، و"مرتفع" (تباين أعلى بشكل ملحوظ)، وخيار وسط عربات التي تجرها الدواب الذي يتسبب في جعل بعض أجزاء من مادة "أنت" بنفس اللون، على الرغم من بعض الأخطاء، يقوم شريط التمرير بتعديل الأشكال المختلفة للنص، والخلفيات، واللهجات، والاختيارات.